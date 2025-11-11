Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Una escena de tensión y violencia se vivió este lunes en la escuela secundaria Leonor Sánchez de Arancibia , en Caucete. A la salida del turno mañana, dos grupos de alumnos protagonizaron una pelea que incluyó amenazas con armas blancas y cadenas , generando alarma entre los presentes.

Repercusiones La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Condena en Tribunales Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Según relató el periodista Ariel Rodríguez , algunos de los adolescentes llevaban esos elementos con la intención de agredir físicamente a sus rivales, aunque el ataque finalmente no llegó a concretarse.

Tras el incidente, uno de los padres de los alumnos amenazados radicó una denuncia en la Comisaría 9°, que dio intervención inmediata a la Justicia de Menores, ya que todos los involucrados son adolescentes. El denunciante contó que su hijo no quiere volver a clases por miedo a posibles represalias.

La Policía lleva adelante distintas averiguaciones para esclarecer lo sucedido, entre ellas la toma de testimonios al personal directivo de la institución que habría presenciado o tenido conocimiento del conflicto. Mientras tanto, el Ministerio de Educación aún no emitió un comunicado oficial sobre las medidas adoptadas tras el violento episodio.