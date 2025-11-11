martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Es un obrero rural de Pocito que en julio último compartió en un grupo de WhatsApp cinco videos con niños que eran abusados sexualmente. Este martes lo condenaron a prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.

El material era aberrante: en cinco videos se veía a niñas y niños de corta edad que eran sometidos sexualmente por adultos. Todo esto fue lo que compartió un joven de Pocito en un grupo de WhatsApp, quien terminó detenido en septiembre último y ahora fue condenado a 4 años de prisión efectiva, a cumplir en el penal de Chimbas.

Lee además
Este es Osvaldo Tivani, el ahora condenado.
Juicio abreviado

Descubrieron que distribuía material de pornografía infantil, pero se salvó de ir a la cárcel
Imagen ilustrativa
Allanamiento judicial

Detuvieron un exbombero voluntario de Rawson por material de pornografía infantil

La condena fue dictada este martes contra Jeremías Mario Castro Castro, un obrero rural de Pocito que fue detenido el pasado 24 de septiembre en el marco de una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El joven de 18 años aceptó su responsabilidad por el delito de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas, y firmó el juicio abreviado mediante un acuerdo con el fiscal Duilio Ejarque y la colaboradora Guadalupe Segado.

image
El fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa se inició el 18 de agosto en la UFI Delitos Informáticos y Estafas a partir de un reporte que recibieron de otra unidad fiscal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que daba cuenta de que un sanjuanino había compartido cinco materiales prohibidos en un grupo de WhatsApp. Se trataba de cinco videos con imágenes de niños abusados y explotados sexualmente.

Eso encendió la alarma y dio inició a la investigación por parte del fiscal Ejarque y la auxiliar, Guadalupe Segado, quien confirmaron que ese joven era un joven de 18 años domiciliado en Pocito. Los informes de las compañías de internet y telefonía revelaron también los datos de su cuenta y su dirección.

image

El 24 de septiembre allanaron su domicilio y detuvieron al sospechoso, identificado como Jeremías Mario Castro. También secuestraron su celular y otros soportes informáticos. Dos días después formalizaron la causa ante el juez de Garantías Pablo León, quien dispuso la prisión preventiva para el joven a pedido de la fiscalía. La imputación era grave en razón de que descubrieron que en esos videos se veía a niñas y niños de entre 8 y 12 años que eran abusados.

Sus abogados defensores apelaron la prisión preventiva, pero un Tribunal de Impugnación ratificó la detención del muchacho. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, de modo que este martes, con el aval de los abogados Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, firmó el juicio abreviado y el juez León ratificó el acuerdo. La pena: 4 años de prisión efectiva.

Temas
Seguí leyendo

Hace pocas horas había salido del Penal de Chimbas, robó, escapó de la Policía y hasta se tiró al Canal Benavídez: terminó detenido

Juntos al Penal: condenan a los hermanos que engañaron a su víctima al pedirle un "pucho" y fuego

Enviaron al penal de Chimbas a un changarín que es investigado por las supuestas violaciones a su hijastra

Un prófugo del Penal de Chimbas intentó fugarse y lo atraparon con 4 motos con varias irregularidades

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el noveno sospechoso por el crimen en el valle grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Te Puede Interesar

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un día con Matías Senatore, el equilibrista de la Justicia Penal
Fiscalía General

Un día con Matías Senatore, el "equilibrista" de la Justicia Penal

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases
Negociación

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas
Investiga la Justicia

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios
Impacto económico

Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios