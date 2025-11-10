Filmaron a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados: en videos, así es el modus operandi

La inseguridad volvió a poner en alerta a los vecinos de Desamparados , luego de que se difundieran en redes sociales varios videos que muestran a un hombre robando en distintas zonas de la localidad capitalina. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de una farmacia y de una vivienda, dejaron en evidencia la modalidad con la que el delincuente actúa.

En ambas grabaciones, el sospechoso aparece con la misma ropa en inmediaciones de Avenida Libertador y calle Santa María de Oro, lo que permitió a los vecinos identificarlo rápidamente.

Dentro de la farmacia, se observó que el apuntado mantuvo una discusión con el guardia de seguridad. El sospechoso luego lo empuja y sale del local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987987518353281141&partner=&hide_thread=false Filman a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados pic.twitter.com/yUEIswDpX2 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 10, 2025

En la segunda secuencia, se lo ve acercarse a un auto estacionado en la vereda -que estaba siendo reparado- y, sin que nadie lo advierta, sustraer una herramienta antes de alejarse con total tranquilidad.

Ante la reiteración de hechos similares, los vecinos decidieron hacerlo público y pedir la intervención de la Policía. Según contaron, el hombre sería responsable de otros robos menores en la zona.