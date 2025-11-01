sábado 1 de noviembre 2025

Procedimiento

Atrapan a un ladrón que se robó una damajuana de vino en Caucete

El delincuente estuvo arrestado, pero por orden de la UFI Delitos Contra la Propiedad quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un curioso robo terminó con la detención de un hombre en Caucete. Se trata de un sujeto de 40 años, identificado con el apellido Vargas, quien fue atrapado luego de sustraer una damajuana de vino tinto de cinco litros de un comercio local.

El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025 en un local ubicado sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, cuyo propietario denunció haber sido víctima de dos robos consecutivos: el primero, el 29 de octubre, cuando le sustrajeron un cartel lumínico; y el segundo, al día siguiente, cuando desapareció la mencionada damajuana.

Ambos episodios quedaron registrados en las cámaras de seguridad del negocio, lo que permitió a la Brigada de la Comisaría 9ª identificar al ladrón. Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos lograron aprehender a Vargas, quien vestía la misma ropa que usó durante el ilícito. Sin embargo, al momento de su detención no tenía el objeto robado en su poder.

El hombre fue vinculado a un legajo caratulado como “Robo”, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Por orden del ayudante fiscal no quedó detenido, aunque deberá comparecer ante el Ministerio Público Fiscal cada vez que sea citado.

