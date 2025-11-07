Insólito momento en Capital: quedaron cara a cara el ladrón de una moto y su dueño

Lo que ocurrió este jueves en Capital es insólito con todas las letras. Un delincuente -que estaba intentado robarse una moto- y el dueño terminaron cara a cara. Cuando el malviviente intentaba huir fue sorprendido por el dueño.

El momento insólito quedó grabado en las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la intersección de Catamarca y Brasil. Quedó captado en el momento exacto cuando empieza a huir con la motocicleta 150cc.

Al llegar a la esquina, creyendo que ya había cumplido con su propósito, aparece en imagen otra persona, el dueño. Este se acerca a él a toda velocidad, tienen un pequeño diálogo y el ladrón huye a toda velocidad en sentido contrario.

En el video se puede ver cómo el dueño del rodado queda parado en el medio de la calle estupefacto de lo que había vivido.