Insólito momento en Capital: quedaron cara a cara el ladrón de una moto y su dueño

Lo que ocurrió este jueves en Capital es insólito con todas las letras. Un delincuente -que estaba intentado robarse una moto- y el dueño terminaron cara a cara. Cuando el malviviente intentaba huir fue sorprendido por el dueño.
El hecho ocurrió este jueves en Capital. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad.
El momento insólito quedó grabado en las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la intersección de Catamarca y Brasil. Quedó captado en el momento exacto cuando empieza a huir con la motocicleta 150cc.
Al llegar a la esquina, creyendo que ya había cumplido con su propósito, aparece en imagen otra persona, el dueño. Este se acerca a él a toda velocidad, tienen un pequeño diálogo y el ladrón huye a toda velocidad en sentido contrario.
En el video se puede ver cómo el dueño del rodado queda parado en el medio de la calle estupefacto de lo que había vivido.