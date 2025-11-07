viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Insólito momento en Capital: quedaron cara a cara el ladrón de una moto y su dueño

El hecho ocurrió este jueves en Capital. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video editado - frame at 0m18s

Lo que ocurrió este jueves en Capital es insólito con todas las letras. Un delincuente -que estaba intentado robarse una moto- y el dueño terminaron cara a cara. Cuando el malviviente intentaba huir fue sorprendido por el dueño.

Lee además
Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo
ramas caidas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en san juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

El momento insólito quedó grabado en las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la intersección de Catamarca y Brasil. Quedó captado en el momento exacto cuando empieza a huir con la motocicleta 150cc.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Lo que ocurrió este jueves en Capital es insólito con todas las letras. Un delincuente -que estaba intentado robarse una moto- y el dueño terminaron cara a cara. Cuando el malviviente intentaba huir fue sorprendido por el dueño. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #policiales #sanjuan #flagrancia"
View this post on Instagram

Al llegar a la esquina, creyendo que ya había cumplido con su propósito, aparece en imagen otra persona, el dueño. Este se acerca a él a toda velocidad, tienen un pequeño diálogo y el ladrón huye a toda velocidad en sentido contrario.

En el video se puede ver cómo el dueño del rodado queda parado en el medio de la calle estupefacto de lo que había vivido.

Temas
Seguí leyendo

Tres organismos estatales trabajan juntos para reparar una arteria clave de la Capital

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Ignoró una señal "PARE", atropelló a un ciclista y le provocó heridas en Capital: no podrá manejar por 2 años

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Suman un nuevo detenido a la larga lista de aprehendidos por el conflicto entre bandos de la barra de San Martín

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable

Recuperó la libertad la enfermera del Hospital Marcial Quiroga acusada de falsificar recetas médicas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sigue grave valentin, el joven que choco de atras a un tractor y termino aplastado en pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

El Parque Nacional El Leoncito estrenará por primera vez un sendero alternativo de trekking que podrá ser recorrido por los visitantes.
San Juan al natural

Por primera vez, abren un sendero alternativo para redescubrir el Parque Nacional El Leoncito: cómo es

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central
Acciones anticipadas

Diego Santilli se reunirá con Marcelo Orrego y otros gobernadores con el Presupuesto 2026 como eje central

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino
Obra pública

Se viene la esperada refuncionalización de una escuela en un paraíso sanjuanino

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable
Será evaluado

Robaron en la casa de un chef de la provincia: el detenido podría no recibir pena por inimputable