Ignoró una señal "PARE", atropelló a un ciclista y le provocó heridas en Capital: no podrá manejar por 2 años. Imagen Ilustrativa

Un automovilista fue condenado este viernes por protagonizar un violento siniestro vial ocurrido el pasado agosto en Capital, donde un joven ciclista resultó con la fractura en una pierna. La Justicia le impuso una pena condicional y una inhabilitación para conducir durante dos años.

Según el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales, el hecho ocurrió el 19 de agosto de 2025, alrededor de las 7:15 , en la intersección de calle Urquiza y el lateral norte de Circunvalación , en el departamento Capital. A esa hora, Ramiro Mauricio Pérez , de 18 años, circulaba en su bicicleta de carrera rodado 28 por calle Urquiza de sur a norte.

En el mismo momento, Jaime Alejandro Sirerol Fernández, de 46 años, conducía un Volkswagen Bora por el lateral norte de Circunvalación, de oeste a este. Al llegar al cruce, el automovilista ignoró la señal de “PARE” y giró hacia la izquierda, intentando incorporarse a Urquiza en dirección sur. Esa maniobra imprudente derivó e atropellar al ciclista.

Como consecuencia del impacto, Pérez sufrió una fractura de fémur y el médico legista determinó 40 días de incapacidad. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue asistido.

Durante la audiencia realizada este viernes, Sirerol Fernández reconoció su responsabilidad en el siniestro y aceptó una condena condicional, lo que le permitió continuar en libertad. No obstante, el juez le impuso la inhabilitación para conducir vehículos por dos años, además de otras reglas de conducta propias de la sentencia.