Video: le marcó un doblete a Desamparados y hasta se sacó la camiseta ¡para mostrar un tatuaje de San Martín!

El clásico rival en la piel y un doblete en el marcador. Enzo Vargas fue el gran protagonista de la tarde sanjuanina. Le convirtió dos goles a Sportivo Desamparados en la victoria de Peñaflor por 2-1 y, en el festejo, sorprendió a todos al sacarse la camiseta y dejar al descubierto un enorme tatuaje de San Martín, el eterno rival del “Víbora”.

El hecho ocurrió este domingo, en el marco de la tercera fecha del Torneo Regional Amateur. El delantero del “Canario” selló una actuación memorable en San Martín: abrió el marcador, amplió la diferencia y fue figura en el triunfo que le permitió al local recuperarse tras la derrota ante Colón Junior. Sobre el final, Torres descontó para el conjunto puyutano, que sigue sin poder sumar de a tres en el certamen.

Con este resultado, Peñaflor quedó con 4 puntos, detrás de Colón Junior (5) y por encima de Alianza (3) y Desamparados (2). En la próxima fecha, el equipo de Vargas visitará al “Lechuzo”, mientras que el “Víbora” buscará levantar cabeza en su cancha frente al “Merengue”.

El video del festejo ya circula en redes sociales y no tardó en generar polémica entre los hinchas. Algunos lo tomaron con humor; otros, como una provocación.

El video