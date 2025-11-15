sábado 15 de noviembre 2025

El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Aunque el terremoto de 1977 marcó su declive y los trámites inconclusos frenan su recuperación, el viejo Hotel Termal de La Laja sigue en pie, entre ruinas y recuerdos, mientras el nuevo complejo construido a su lado aguarda su apertura. Entre pasado y presente, el histórico predio mantiene viva la esperanza de renacer. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel.

A pocos kilómetros del corazón de Albardón, allí donde la aridez se mezcla con el murmullo de las aguas subterráneas, se levanta una postal detenida en el tiempo. El viejo Hotel Termal de La Laja, alguna vez orgullo turístico del departamento, todavía permanece en pie como un guardián silencioso de lo que fue su época dorada. Entre paredes húmedas, arcos vencidos y un aire que huele a memoria, el drone de Tiempo sobrevoló este rincón y reveló cómo luce hoy este gigante que se resiste a caer.

Construido a mediados de los años ’30, el hotel fue levantado con travertinos que le daban un carácter imponente y elegante. Allí, donde el agua brotaba en fuentes y baños termales, llegaban sanjuaninos y turistas que buscaban alivio, descanso y ese toque de salud prometida que emanaba del lugar. La plazoleta, con su burbujeo constante, era una especie de santuario natural donde las mañanas tenían brillo propio. Era un tiempo en el que La Laja parecía latir al ritmo del turismo, y el hotel era su corazón.

Pero todo cambió en 1977. El terremoto dejó cicatrices profundas en su estructura y en la vida del departamento. Con los años, el daño se hizo más evidente. El techo cedió, la humedad conquistó cada rincón y las paredes comenzaron a mostrar las grietas de un abandono que nunca nadie quiso, pero que se impuso. Aun así, entre la vegetación que avanza y los muros que resisten, todavía se perciben rastros de aquel esplendor que marcó a generaciones.

En 2016, el predio fue declarado de utilidad pública para iniciar su expropiación. Sin embargo, el trámite quedó inconcluso. Y aunque en 2022 comenzó la construcción de un nuevo hotel moderno justo al lado -con spa, restaurante y 60 plazas- la historia parecía repetirse. La obra finalizó en 2023, pero aún no puede inaugurarse. Las autoridades explican que, al no haberse completado la expropiación, avanzar con la concesión es una tarea difícil.

Mientras tanto, el presente convive con el pasado. La nueva estructura brillante contrasta con la antigua, que permanece allí, firme en su silencio, como si observara cómo todo cambia sin que ella pueda moverse. Entre los escombros, la humedad y los restos de su arquitectura original, el viejo Hotel Termal de La Laja conserva los recuerdos que hubo una época en la que sus pasillos estaban llenos de vida.

Temas
