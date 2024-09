Encuentran "irregularidades" y se demora la concesión del nuevo hotel termal de San Juan

El complejo termal de La Laja en Albardón es uno de los más importantes valuartes del turismo de San Juan desde hace décadas. Como el complejo había caído en desgracia, la gestión de Sergio Uñac decidió recuperar esos baños construyendo un moderno edificio desde los cimientos y aprovechando las aguas curativas. De esta manera, un nuevo hotel quedó listo en 2023 pero todavía no se concesiona a un privado, como se previó oficialmente. Las razones anticipan un escándalo: según la gestión orreguista, el uñaquismo no hizo bien algunos trámites y hasta que no se resuelvan no llamarán a empresas para explotar este verdadero tesoro turístico.