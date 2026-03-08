domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Maribel Aguirre, campeona

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"

La sanjuanina se mostró emocionada después de quedarse con la Vuelta a San Juan Damas 2026. Habló del trabajo detrás de la consagración, del equipo que la acompañó y de los sacrificios que hizo para lograr uno de los títulos que más deseaba en su carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-08 at 12.11.18 (2)

Con la emoción a flor de piel, minutos después de sellar su consagración en la Vuelta a San Juan Damas 2026, Maribel Aguirre habló sobre lo que significa para ella haber conquistado la carrera más importante del ciclismo femenino de la provincia. “Había títulos que me faltaban y era este. No tengo palabras para describir este momento, es un sueño cumplido”, expresó la campeona, ttras completar la última etapa en la Avenida de Circunvalación, San Juan.

Lee además
no afloja: tobias martinez metio un top 10 en viedma y quedo segundo en el campeonato del tc
Automovilismo

No afloja: Tobías Martínez metió un Top 10 en Viedma y quedó segundo en el campeonato del TC
de nino jugaba a ser arbitro y hoy, diez anos despues, ya dirige en la liga sanjuanina: la historia de jeremias, el pibe que convirtio su pasion en realidad
Historia

De niño jugaba a ser árbitro y hoy, diez años después, ya dirige en la Liga Sanjuanina: la historia de Jeremías, el pibe que convirtió su pasión en realidad

La ciclista rawsina fue protagonista de la competencia desde el primer día y destacó el trabajo colectivo de su equipo, la Municipalida de Pocito. “Pudimos ganarla de principio a fin. Tuve un equipo que me acompañó intensamente. Fabio Aballay (intendente) confió en mí y no podía fallar. Tenía todo, el apoyo, la contención, y lo demostramos desde el primer día”, señaló a los micrófonos de Radio La Voz.

La pedalera también explicó que esta consagración forma parte de un proceso que viene construyendo desde hace meses. “Estoy viviendo objetivos que me propuse en junio y los estoy logrando. Nada es casualidad, todo lo hemos buscado y trabajado. Dejé muchas cosas de lado para estar acá, así que estoy feliz”, aseguró.

Detrás del logro también hay sacrificios y momentos difíciles, algo que la propia Aguirre quiso remarcar. “No todo es lindo en el camino, pero estoy agradecida por todo lo que estoy viviendo”, reflexionó.

Por último, dedicó el triunfo a quienes la acompañan en su vida personal y deportiva. “Hay mucha gente a la que le quiero dedicar esto: mi familia, mi mamá que siempre hace el aguante, mis hijos que entienden cuando mamá tiene que entrenar, descansar y viajar”.

También hubo reconocimiento para su equipo y el respaldo institucional que la acompañó durante la competencia. “A mis compañeras que han dejado la piel desde el primer día, al equipo, a Fabián Aballay y a todo el staff”, concluyó la campeona, que ahora disfruta de una consagración histórica en su tierra.

Seguí leyendo

Maribel, ¡qué mujer!

Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso

Camino a la gloria: Maribel Aguirre mantiene la general y Revetria ganó la etapa 4 en Sarmiento

Golazos de Lionel Messi y Rodrigo De Paul para el triunfo del Inter Miami tras la visita a Donald Trump

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de nino jugaba a ser arbitro y hoy, diez anos despues, ya dirige en la liga sanjuanina: la historia de jeremias, el pibe que convirtio su pasion en realidad
Historia

De niño jugaba a ser árbitro y hoy, diez años después, ya dirige en la Liga Sanjuanina: la historia de Jeremías, el pibe que convirtió su pasión en realidad

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Te Puede Interesar

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico video
Videonota

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

Por David Cortez Vega
Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan
Exclusivo

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas
Pocito

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer
Conmemoración

Diversas organizaciones se manifestarán, en todo el país, por el Día Internacional de la Mujer

La Vuelta tiene a su reina: Había títulos que me faltaban y uno era este
Maribel Aguirre, campeona

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"