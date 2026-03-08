La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"

Con la emoción a flor de piel, minutos después de sellar su consagración en la Vuelta a San Juan Damas 2026, Maribel Aguirre habló sobre lo que significa para ella haber conquistado la carrera más importante del ciclismo femenino de la provincia. “Había títulos que me faltaban y era este. No tengo palabras para describir este momento, es un sueño cumplido”, expresó la campeona, ttras completar la última etapa en la Avenida de Circunvalación, San Juan.

La ciclista rawsina fue protagonista de la competencia desde el primer día y destacó el trabajo colectivo de su equipo, la Municipalida de Pocito. “Pudimos ganarla de principio a fin. Tuve un equipo que me acompañó intensamente. Fabio Aballay (intendente) confió en mí y no podía fallar. Tenía todo, el apoyo, la contención, y lo demostramos desde el primer día”, señaló a los micrófonos de Radio La Voz.

La pedalera también explicó que esta consagración forma parte de un proceso que viene construyendo desde hace meses. “Estoy viviendo objetivos que me propuse en junio y los estoy logrando. Nada es casualidad, todo lo hemos buscado y trabajado. Dejé muchas cosas de lado para estar acá, así que estoy feliz”, aseguró.

Detrás del logro también hay sacrificios y momentos difíciles, algo que la propia Aguirre quiso remarcar. “No todo es lindo en el camino, pero estoy agradecida por todo lo que estoy viviendo”, reflexionó.

Por último, dedicó el triunfo a quienes la acompañan en su vida personal y deportiva. “Hay mucha gente a la que le quiero dedicar esto: mi familia, mi mamá que siempre hace el aguante, mis hijos que entienden cuando mamá tiene que entrenar, descansar y viajar”.

También hubo reconocimiento para su equipo y el respaldo institucional que la acompañó durante la competencia. “A mis compañeras que han dejado la piel desde el primer día, al equipo, a Fabián Aballay y a todo el staff”, concluyó la campeona, que ahora disfruta de una consagración histórica en su tierra.