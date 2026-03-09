El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

Axel Hernán Rojas, el reo sanjuanino que fue noticia la semana pasada por intentar agredir a un fiscal y romper las instalaciones de Tribunales, fue imputado de una nueva causa.

Se llevó a cabo la audiencia de daño contra él y como pasa siempre en Flagrancia la Fiscalía le ofreció a Rojas el juicio abreviado y el término fue que este aceptara la pena de 5 meses de prisión efectiva (y que se le sume a la de 11 años, 2 meses y 15 días).

Axel Hernán Rojas no aceptó e irá a audiencia de finalización (juicio) en los próximos días. Con este contexto, ahora este hombre tiene dos legajos abiertos a la espera de juicio. La de lesiones graves en perjuicio del penitenciario del penal de Chimbas y daño en perjuicio de la Justicia de San Juan.

Las declaraciones del fiscal Plaza: “No me sentí amenazado”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030961041010536869&partner=&hide_thread=false El fiscal José Plaza habló del momento que vivió en Tribunales y casi fue atacado por un reo.



Lee la nota en: https://t.co/Aqi4RbQtpF pic.twitter.com/4VQGBEEmdN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 9, 2026

La grave declaración de Rojas cuando fue imputado por lesiones graves

En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Luego, al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada.