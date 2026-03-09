El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

Axel Hernán Rojas, el reo sanjuanino que fue noticia la semana pasada por intentar agredir a un fiscal y romper las instalaciones de Tribunales, fue imputado de una nueva causa.
Se trata de Axel Hernán Rojas, de 28 años, que fue noticia hace unos días por intentar agredir al fiscal José Plaza de UFI Genérica. En ese mismo episodio le dio una trompada al televisor de la sala de audiencia.
Se llevó a cabo la audiencia de daño contra él y como pasa siempre en Flagrancia la Fiscalía le ofreció a Rojas el juicio abreviado y el término fue que este aceptara la pena de 5 meses de prisión efectiva (y que se le sume a la de 11 años, 2 meses y 15 días).
Axel Hernán Rojas no aceptó e irá a audiencia de finalización (juicio) en los próximos días. Con este contexto, ahora este hombre tiene dos legajos abiertos a la espera de juicio. La de lesiones graves en perjuicio del penitenciario del penal de Chimbas y daño en perjuicio de la Justicia de San Juan.
En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Luego, al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada.