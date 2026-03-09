lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judiciales

El reo que intentó agredir al fiscal en Tribunales sumó una nueva causa en su contra

Se trata de Axel Hernán Rojas, de 28 años, que fue noticia hace unos días por intentar agredir al fiscal José Plaza de UFI Genérica. En ese mismo episodio le dio una trompada al televisor de la sala de audiencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rojas
Lee además
caos en tribunales: un reo admitio haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intento atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal
hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en rivadavia: uno fue condenado con carcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Se llevó a cabo la audiencia de daño contra él y como pasa siempre en Flagrancia la Fiscalía le ofreció a Rojas el juicio abreviado y el término fue que este aceptara la pena de 5 meses de prisión efectiva (y que se le sume a la de 11 años, 2 meses y 15 días).

Axel Hernán Rojas no aceptó e irá a audiencia de finalización (juicio) en los próximos días. Con este contexto, ahora este hombre tiene dos legajos abiertos a la espera de juicio. La de lesiones graves en perjuicio del penitenciario del penal de Chimbas y daño en perjuicio de la Justicia de San Juan.

Las declaraciones del fiscal Plaza: “No me sentí amenazado”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030961041010536869&partner=&hide_thread=false

La grave declaración de Rojas cuando fue imputado por lesiones graves

En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Luego, al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Caos en Tribunales: un reo admitió haber fracturado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal En la mañana de este jueves estaba programada una audiencia por lesiones contra el reo Axel Hernán Rojas (28). Lo que se preveía como una presentación concisa y rápida por el tipo de delito terminó desbordándose. En palabras concretas, el detenido declaró y lanzó munición gruesa contra los penitenciarios por supuestos arreglos con estupefacientes. Pero no solo ocurrió eso: al final de la instancia judicial, Rojas se abalanzó contra el fiscal José Plaza (momento que quedó registrado) y luego destrozó un televisor de una trompada. Cronológicamente, todo comenzó con la denuncia de un penitenciario contra Rojas. El guardia lo señaló por haberle quebrado un dedo de su mano derecha tras ser golpeado con un palo. La audiencia de formalización se realizó este jueves 5 de marzo, y el fiscal Plaza le dio a conocer la nueva imputación -por lesiones graves- que iba a recaer contra él. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Video: el conductor de una camioneta chocó de lleno a un auto estacionado y se fugó

Piden ayuda para la familia del motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Robó dos caños de una casa en Santa Lucía, el dueño lo siguió en auto y terminó detenido

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

La creciente arrastró a dos camionetas en Sarmiento: en video, así sacaron los vehículos

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, choco de atras a otra y fallecio producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes