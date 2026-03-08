domingo 8 de marzo 2026

Impactante

Violento choque en Capital dejó heridos a un motociclista y su acompañante

El siniestro vial se registró en las primeras horas del domingo, en inmediaciones de calle Coll Oeste, y como consecuencia del golpe

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Un violento choque en Capital entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a dos personas heridas, una de ellas presentó lesiones de mayor consideración. El hecho se registró minutos después de la medianoche sobre calle Coll Oeste, en el tramo ubicado después del primer ingreso al Barrio Universitario.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Gol Trend blanco y una motocicleta Rouser NS 200. Ambos rodados circulaban por la misma arteria con sentido de este a oeste cuando ocurrió la colisión.

Según la reconstrucción inicial, el conductor del automóvil intentó girar hacia la izquierda para ingresar a una calle proyectada hacia el norte. En ese momento, impactó con la motocicleta que avanzaba a su lado, lo que generó un fuerte choque. Producto del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y cayeron violentamente sobre el asfalto.

En el rodado menor viajaban un hombre adulto y un menor de edad. El conductor de la moto fue quien se llevó la peor parte, ya que sufrió lesiones de gravedad, principalmente en una de sus extremidades inferiores. El menor también resultó herido, aunque en principio con lesiones de menor consideración.

Tras el siniestro vial, personal policial llegó al lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 27° de San Juan, que trabaja para determinar las responsabilidades mecánicas del siniestro y establecer con precisión cómo se produjo el choque

Dejá tu comentario

