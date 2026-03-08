Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

Un motociclista de 35 años resultó gravemente herido tras chocar contra un camión en Ruta 20 , a la altura del kilómetro 7, en Santa Lucía, y como consecuencia la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada con múltiples lesiones.

De acuerdo con la información brindada por fuentes allegadas, el hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Lisandro Rodríguez Ramos se desplazaba en su motocicleta, Gilera 150 cc gris, e impactó contra el costado izquierdo trasero de un camión.

El mismo, un vehículo marca Iveco Stralis con batea, que se encontraba detenido sobre la banquina con la intención de ingresar a una empresa de transporte, era conducido Rubén Ady Varela.

Según las primeras reconstrucciones, el motociclista intentó adelantar por la derecha a otro camión que circulaba delante suyo en el mismo sentido, maniobra que terminó con el violento choque contra el vehículo que estaba detenido.

Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de consideración y debió ser asistido y trasladado al hospital capitalino. El informe médico indica que presenta: traumatismo encéfalo craneano (TEC), herida cortante en la región frontal, fractura de cadera derecha y herida cortante en el miembro inferior derecho.

Además, presentó politraumatismos. Según el radiograma médico, las lesiones fueron producto del accidente de tránsito que protagonizó mientras conducía la motocicleta.

En el lugar intervino personal judicial bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, con la participación del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro vial.