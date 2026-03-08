domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

El hecho sucedió el sábado, en inmediaciones de Ruta 20 a la altura del kilómetro 7. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió severas lesiones y por tanto debió ser trasladado de urgencia al Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.22.12 AM
WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.22.12 AM (1)

Un motociclista de 35 años resultó gravemente herido tras chocar contra un camión en Ruta 20, a la altura del kilómetro 7, en Santa Lucía, y como consecuencia la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada con múltiples lesiones.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció
piden cadenas de oracion por el motociclista que quedo grave tras el cuadruple choque en ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

De acuerdo con la información brindada por fuentes allegadas, el hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Lisandro Rodríguez Ramos se desplazaba en su motocicleta, Gilera 150 cc gris, e impactó contra el costado izquierdo trasero de un camión.

El mismo, un vehículo marca Iveco Stralis con batea, que se encontraba detenido sobre la banquina con la intención de ingresar a una empresa de transporte, era conducido Rubén Ady Varela.

Según las primeras reconstrucciones, el motociclista intentó adelantar por la derecha a otro camión que circulaba delante suyo en el mismo sentido, maniobra que terminó con el violento choque contra el vehículo que estaba detenido.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.22.12 AM (1)

Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de consideración y debió ser asistido y trasladado al hospital capitalino. El informe médico indica que presenta: traumatismo encéfalo craneano (TEC), herida cortante en la región frontal, fractura de cadera derecha y herida cortante en el miembro inferior derecho.

Además, presentó politraumatismos. Según el radiograma médico, las lesiones fueron producto del accidente de tránsito que protagonizó mientras conducía la motocicleta.

En el lugar intervino personal judicial bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, con la participación del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quienes trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro vial.

Seguí leyendo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

Accidente en cadena en la Ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida

Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

Avanza la investigación contra la mujer policía que hirió de un balazo a una cabo en un destacamento de Albardón

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Te Puede Interesar

Maribel, ¡qué mujer!
Orgullo sanjuanino

Maribel, ¡qué mujer!

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.
Expectativa en los municipios

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer
En las redes

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital
Siniestro vial

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado