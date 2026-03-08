domingo 8 de marzo 2026

Pocito

Detuvieron a un hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en el B° Las Pampas

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. La mujer fue asistida por personal del 107 y quedó fuera de peligro. El episodio se conoció a través a la intervención del hijo menor de la víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Pampas -Pocito-, acusado de agredir violentamente a su pareja dentro de la vivienda que compartían. La mujer sufrió lesiones en el rostro y debió recibir asistencia médica.

De acuerdo con información policial, el episodio se produjo en el interior del domicilio mientras en una casa cercana se desarrollaba un cumpleaños familiar con música a alto volumen, lo que habría dificultado que otros vecinos advirtieran lo que estaba ocurriendo.

La situación comenzó a salir a la luz cuando el hijo menor de la víctima ingresó a la vivienda en medio de la agresión. En ese momento, la mujer logró pedirle que fuera a buscar a un tío. El niño salió del lugar y dio aviso a sus familiares, quienes se acercaron de inmediato y solicitaron la presencia policial.

Poco después llegaron efectivos de la Unidad Operativa La Rinconada. Según indicaron fuentes del caso, al arribar encontraron a la mujer en el patio del domicilio con manchas de sangre en el rostro, mientras era asistida por otras personas. Presentaba un sangrado importante en la zona de la nariz y la boca producto de los golpes recibidos.

El presunto agresor todavía se encontraba dentro de la casa. Con autorización de la mujer, los uniformados ingresaron al inmueble y procedieron a su aprehensión.

Por cuestiones de seguridad y ante la tensión que se generó en el sector, el procedimiento continuó en la sede de la Comisaría 7ª.

La víctima fue atendida por personal del servicio de emergencias médicas 107 y trasladada para una mejor evaluación. Fuentes policiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

En paralelo, la mujer radicó la denuncia en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG). La causa quedó a disposición del sistema de Flagrancia, con intervención de la ayudante fiscal de turno.

El detenido permanece alojado en la Comisaría 7ª y es investigado por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género.

