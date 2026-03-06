Detuvieron a un hombre acusado de entrar a la casa de una jubilada en Chimbas, mientras escapaba de la Policía

Un hombre de 32 años fue detenido en Chimbas. Según confirmaron, está acusado de ingresar sin permiso a la casa de una jubilada de 72 años mientras escapaba de la Policía.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El sospechoso, de 32 años, intentó refugiarse en la vivienda de la mujer sin su autorización. El hecho ocurrió en el barrio Villa El Salvador y quedó detenido acusado de violación de domicilio.
Un hombre de 32 años fue detenido en Chimbas. Según confirmaron, está acusado de ingresar sin permiso a la casa de una jubilada de 72 años mientras escapaba de la Policía.
El episodio ocurrió en Villa El Salvador, sobre calle Catamarca Norte, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte perseguían a un sospechoso que, según indicaron fuentes policiales, habría cometido un hecho ilícito en la zona.
En medio de la huida, el sujeto intentó eludir a los uniformados refugiándose dentro de la casa de una mujer que reside en el lugar. Los policías lograron interceptarlo a los pocos minutos.
De acuerdo con las fuentes, la propietaria del inmueble manifestó que no había autorizado el ingreso del hombre y expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente.
Ante la situación, se hizo presente el ayudante fiscal Martín Caballero Vidal, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El caso fue caratulado provisoriamente como violación de domicilio.
El detenido, identificado con el apellido Moreno, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que ahora investiga las circunstancias del hecho.