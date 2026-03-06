Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Ángel Nahuel Flores, el único sospechoso en el crimen de Mario Alday ocurrido en Villa del Carril, Capital , está cada vez más complicado. Una prueba clave salió en su contra: hallaron material genético de él en la escena del homicidio.

UFI Delitos Especiales Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida

Según fuentes judiciales, el resultado de esta pericia reveló que se halló ADN parcial de Ángel Nahuel Flores. A pesar de que no fue un rastro completo, los investigadores confirmaron que es suyo, porque de lo contrario sería de un pariente muy cercano, ya sea un padre, hijo o hermano (siempre de sexo masculino, cromosoma Y).

image

La sospecha recae sobre él, ya que los demás parientes no pudieron estar presentes en la casa de Alday. Su hermano está preso cumpliendo una pena perpetua, su padre ya falleció y su hijo es un recién nacido, precisaron.

Las pruebas ya están recolectadas casi por completo. Lo único que faltaría ahora es el estudio que se hará en Río Negro. Especialistas de aquella provincia harán una recreación 3D y un mejoramiento de imagen del recorrido que hizo Flores para huir tras asesinar a Alday el pasado 1 de agosto de 2025.

image

El material que será enviado a la región patagónica será muy abundante, ya que incluirá grabaciones de casi 50 cámaras, tanto del CISEM como particulares. También enviarán todo el material que recopiló la Policía Científica con el fin de tener un estudio completo.

Cabe destacar que esta prueba fue clave para los investigadores al momento de dar con el autor del crimen. Este sospechoso fue atrapado a los días en Angaco; las cámaras lo vieron huir hacia este departamento.

En un momento se habló de un juicio abreviado donde Flores iba a aceptar el asesinato. El día que se realizó la audiencia de formalización, este sujeto hizo declaraciones por lo bajo, casi admitiendo su culpabilidad. Desde la Justicia manifestaron que esta posibilidad de solución alternativa no se dará y que todo está encaminado al control de acusación y, posteriormente, al juicio. Por el delito que está en la mira, Flores solo podría recibir la pena perpetua, ya que el delito que recae es el de homicidio criminis causa.