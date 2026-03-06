viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Se trata del caso donde la víctima fue el jubilado Mario Alday, un crimen ocurrido el 1 de agosto de 2025 en el interior de una vivienda en Villa del Carril, en Capital. El único imputado por el suceso, Ángel Nahuel Flores, quedó preso por las pruebas que lo acorralaban. Ahora, una pericia se realizará en Río Negro con un moderno sistema. ¿De qué trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado mario alday en villa del carril
Avances investigativos

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del jubilado Mario Alday en Villa del Carril
crimen de mario alday en villa del carril: el acusado quedo preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida
UFI Delitos Especiales

Crimen de Mario Alday en Villa del Carril: el acusado quedó preso e hizo una fuerte amenaza sobre su vida

Según fuentes judiciales, el resultado de esta pericia reveló que se halló ADN parcial de Ángel Nahuel Flores. A pesar de que no fue un rastro completo, los investigadores confirmaron que es suyo, porque de lo contrario sería de un pariente muy cercano, ya sea un padre, hijo o hermano (siempre de sexo masculino, cromosoma Y).

image

La sospecha recae sobre él, ya que los demás parientes no pudieron estar presentes en la casa de Alday. Su hermano está preso cumpliendo una pena perpetua, su padre ya falleció y su hijo es un recién nacido, precisaron.

Las pruebas ya están recolectadas casi por completo. Lo único que faltaría ahora es el estudio que se hará en Río Negro. Especialistas de aquella provincia harán una recreación 3D y un mejoramiento de imagen del recorrido que hizo Flores para huir tras asesinar a Alday el pasado 1 de agosto de 2025.

image

El material que será enviado a la región patagónica será muy abundante, ya que incluirá grabaciones de casi 50 cámaras, tanto del CISEM como particulares. También enviarán todo el material que recopiló la Policía Científica con el fin de tener un estudio completo.

Cabe destacar que esta prueba fue clave para los investigadores al momento de dar con el autor del crimen. Este sospechoso fue atrapado a los días en Angaco; las cámaras lo vieron huir hacia este departamento.

En un momento se habló de un juicio abreviado donde Flores iba a aceptar el asesinato. El día que se realizó la audiencia de formalización, este sujeto hizo declaraciones por lo bajo, casi admitiendo su culpabilidad. Desde la Justicia manifestaron que esta posibilidad de solución alternativa no se dará y que todo está encaminado al control de acusación y, posteriormente, al juicio. Por el delito que está en la mira, Flores solo podría recibir la pena perpetua, ya que el delito que recae es el de homicidio criminis causa.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Tráfico de fauna: rescatan 19 serpientes, 39 geckos y 11 arañas en operativos realizados en Capital y Pocito

Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

Un camión quedó atrapado en el medio de una creciente en Sarmiento

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un joven de 18 anos en un impactante choque en rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados
Asistencia

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

Por Redacción Tiempo de San Juan
El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson