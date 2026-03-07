sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Esta última semana fue atrapado y este viernes admitió los hechos que lo acusaban y aceptó ser condenado a una pena de prisión efectiva, es decir, que la cumplirá en el penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

La Justicia de San Juan puso punto final este viernes a una causa que generó indignación y una intensa búsqueda policial. El imputado, identificado como R.T., finalmente recibió su sentencia luego de haber permanecido prófugo justo cuando debía enfrentar el inicio del debate oral. Tras ser capturado durante la última semana, el acusado compareció este 6 de marzo de 2026, detenido, ante el tribunal.

Lee además
confirmado: el gobierno sanjuanino descontara los dias a los docentes que adhieran a los paros anunciados
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados
como quedo la placa de nominados en gran hermano, tras la importante decision del sanjuanino franco poggio
Pasó en la TV

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano, tras la importante decisión del sanjuanino Franco Poggio

Ante el peso de las pruebas recolectadas por la Unidad Fiscal de UFI ANIVI a cargo de Ingrid Schott, el hombre decidió confesar su culpabilidad y aceptar el acuerdo arribado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa técnica. Los hechos acreditados durante la instrucción confirmaron que R.T. es el progenitor de los menores M., J. y M., con quienes convivió de manera estable en dos domicilios distintos: primero en un inmueble ubicado en Chimbas, y posteriormente en el Jáchal.

En dicho contexto de convivencia, y aprovechando el vínculo de confianza con los menores, el sujeto realizó tocamientos en las partes íntimas de sus tres hijos. Por estos graves episodios, el Tribunal resolvió declarar la culpabilidad del imputado y condenarlo a sufrir la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Se lo consideró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia preexistente en perjuicio de los tres niños, todo ello en concurso real.

La resolución judicial también dictó la prisión preventiva del condenado hasta tanto la sentencia quede firme, ordenando su inmediato alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, el fallo declaró la reincidencia de R.T.

Temas
Seguí leyendo

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia

'La Tonadita' se viste de luto: murió Hugo 'Negro' Figueroa

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Franco Poggio, el sanjuanino, el primer líder de GH Generación Dorada: decisiones bajo la lupa y polémica en la casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quienes son los detenidos por el asalto a la anciana en rivadavia: a la mujer de 80 anos la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Te Puede Interesar

La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina. 
Menores que delinquen

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo
Historia

El otro Bonomo: creció entre radios, siguió los pasos de su familia y ahora tendrá su propio programa deportivo

Imagen ilustrativa. 
Tribunales

Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Imagen archivo del viejo torneo Federal B.
Como el viejo Federal B

Atención fútbol sanjuanino: la AFA crea un nuevo torneo y hay nuevo mapa del ascenso