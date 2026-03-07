Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

La Justicia de San Juan puso punto final este viernes a una causa que generó indignación y una intensa búsqueda policial. El imputado, identificado como R.T., finalmente recibió su sentencia luego de haber permanecido prófugo justo cuando debía enfrentar el inicio del debate oral. Tras ser capturado durante la última semana, el acusado compareció este 6 de marzo de 2026, detenido, ante el tribunal.

Ante el peso de las pruebas recolectadas por la Unidad Fiscal de UFI ANIVI a cargo de Ingrid Schott, el hombre decidió confesar su culpabilidad y aceptar el acuerdo arribado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa técnica. Los hechos acreditados durante la instrucción confirmaron que R.T. es el progenitor de los menores M., J. y M., con quienes convivió de manera estable en dos domicilios distintos: primero en un inmueble ubicado en Chimbas, y posteriormente en el Jáchal.

En dicho contexto de convivencia, y aprovechando el vínculo de confianza con los menores, el sujeto realizó tocamientos en las partes íntimas de sus tres hijos. Por estos graves episodios, el Tribunal resolvió declarar la culpabilidad del imputado y condenarlo a sufrir la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Se lo consideró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia preexistente en perjuicio de los tres niños, todo ello en concurso real.

La resolución judicial también dictó la prisión preventiva del condenado hasta tanto la sentencia quede firme, ordenando su inmediato alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, el fallo declaró la reincidencia de R.T.