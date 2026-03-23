Un sanjuanino ganó casi $35.000.000 en el Quini 6

Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de casi $35.000.0000 en el Quini 6.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia se convirtió en uno de los principales ganadores del último sorteo del Quini 6, tras acertar cinco números en la modalidad “Siempre Sale” y quedarse con un premio cercano a los 35 millones de pesos.

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La combinación ganadora estuvo integrada por los números 12, 24, 25, 28, 40 y 44. Gracias a estos aciertos, el afortunado obtuvo exactamente $34.966.440,82.

El premio, sin embargo, no fue exclusivo. En total, hubo 11 ganadores en todo el país que lograron cinco aciertos en esta modalidad, por lo que el pozo se repartió entre todos ellos.

La categoría “Siempre Sale” se activa cuando no hay apostadores que logran los seis números, permitiendo que quienes consigan cinco o más aciertos accedan al premio acumulado. En esta ocasión, volvió a generar expectativa y repartió importantes sumas entre varios jugadores, entre ellos el nuevo millonario sanjuanino.