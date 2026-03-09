lunes 9 de marzo 2026

Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

Tras la suspensión de la fecha del fútbol local por la medida impulsada desde la AFA, la Liga decidió hacerse cargo de la mitad de los honorarios arbitrales en la quinta jornada. La medida se acordó con los presidentes de los clubes para mitigar el impacto económico.

Por Carla Acosta
Fútbol sanjuanino

Fútbol sanjuanino

El parate del fútbol en todo el país en respaldo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, no solo dejó sin actividad a las canchas locales, sino que también impactó en la economía de los clubes. En ese contexto, la Liga Sanjuanina de Fútbol tomó una decisión para amortiguar el golpe: se hará cargo del 50% del pago de los árbitros en la quinta fecha del torneo local, que dará comienzo este martes 10 de marzo.

La confirmación llegó tras una extensa reunión realizada el viernes pasado entre las autoridades de la Liga y los presidentes de los clubes. Según explicaron a Tiempo de San Juan, la decisión no fue tomada únicamente por la mesa directiva, sino que surgió del consenso con los dirigentes de las instituciones que participan del campeonato.

“Fue una reunión extensa y se expresaron todos los presidentes que pidieron hablar. Esa era la idea: escucharlos a todos”, explicó, consultado por esto, el presidente de la Liga, Juan Valiente. En ese encuentro también se definió la reprogramación de la quinta fecha, que se disputará entre martes y miércoles.

El conflicto que generó el paro tiene con la investigación por una presunta deuda millonaria vinculada a aportes no depositados que involucra a la AFA y al organismo recaudador ARCA. En respaldo a Tapia, distintas competiciones del país suspendieron su actividad, una decisión que también alcanzó al fútbol sanjuanino.

El parate generó una fuerte preocupación por cómo iba a influir en lo económico. Los clubes dependen en gran medida de la recaudación de cada partido para sostener su funcionamiento cotidiano. Sin fútbol, se cortan ingresos claves como la venta de entradas, la actividad de los puestos de comida y bebida y el pago de cuotas sociales que muchos hinchas realizan cuando asisten al estadio.

Ante ese escenario, desde la Liga propusieron acompañar a las instituciones con el pago parcial de los honorarios arbitrales. “Es real que los presidentes plantearon el tema de la recaudación y desde la Liga dijimos que íbamos a acompañar con el 50% del pago arbitral”, apuntó Valiente.

La medida busca aliviar el impacto de una fecha que, además, se jugará en días laborales, algo que varios dirigentes consideran complicado para la asistencia del público. De todos modos, desde la Liga sostienen que el calendario no sufrirá retrasos, ya que la quinta jornada se disputará este próximo martes y miércoles.

Dejá tu comentario

