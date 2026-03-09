Banco Hispano festejó en casa y se quedó con el Torneo Sol de Verano en el Cantoni

El hockey sobre patines sanjuanino tuvo un intenso fin de semana en el Estadio Aldo Cantoni con la disputa del Torneo Sol de Verano 2026, un certamen que reunió a distintos clubes de la provincia y que terminó con una gran celebración para Banco Hispano, el organizador, que se quedó con los títulos en Infantil y Primera División.
La competencia se desarrolló del 4 al 7 de marzo y contó con la participación de varias instituciones tradicionales del hockey local, que aprovecharon el torneo para sumar minutos de juego y continuar con la puesta a punto de cara al inicio de la temporada oficial.
En la categoría Infantil participaron once equipos distribuidos en tres grupos. En la zona A compitieron Sarmiento de Albardón, UVT, Estudiantil y Lomas; en el Grupo B estuvieron Huarpes, Aberastain, Caucetera y Unión; mientras que el Grupo C reunió a Social San Juan, Olimpia y el propio Hispano. La fase inicial dejó partidos muy disputados que fueron delineando a los candidatos al título.
La definición llegó el domingo en el Aldo Cantoni, donde Hispano mostró su mejor versión y se quedó con el campeonato tras vencer con autoridad por 5 a 1 a Aberastain en la final. El tercer puesto fue para Sarmiento de Albardón, que también tuvo una destacada participación a lo largo del certamen.
En Primera División, el torneo también reunió a varios de los equipos protagonistas del hockey sanjuanino. Una de las zonas estuvo integrada por Aberastain, Hispano B y UVT, mientras que en el otro grupo compitieron Hispano, Colón y Unión Deportiva Caucetera.
La final volvió a tener como protagonista al conjunto local. En un partido intenso y cambiante, Banco Hispano logró imponerse por 3 a 2 frente a UVT y desató el festejo ante su público en el Cantoni. El tercer lugar quedó en manos de Unión Deportiva Caucetera.
Así, el club organizador cerró un fin de semana ideal: campeón en ambas categorías y con un torneo que volvió a reunir al hockey sanjuanino en uno de sus escenarios más emblemáticos.