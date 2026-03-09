lunes 9 de marzo 2026

Hockey sobre patines

Banco Hispano festejó en casa y se quedó con el Torneo Sol de Verano en el Cantoni

El club sanjuanino fue protagonista del certamen organizado por su subcomisión de hockey y se consagró campeón en Infantil y Primera División. El torneo reunió a varios equipos locales y sirvió como preparación para la temporada oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
746c599507147c9794f008d39bf73e6b_XL

El hockey sobre patines sanjuanino tuvo un intenso fin de semana en el Estadio Aldo Cantoni con la disputa del Torneo Sol de Verano 2026, un certamen que reunió a distintos clubes de la provincia y que terminó con una gran celebración para Banco Hispano, el organizador, que se quedó con los títulos en Infantil y Primera División.

La competencia se desarrolló del 4 al 7 de marzo y contó con la participación de varias instituciones tradicionales del hockey local, que aprovecharon el torneo para sumar minutos de juego y continuar con la puesta a punto de cara al inicio de la temporada oficial.

En la categoría Infantil participaron once equipos distribuidos en tres grupos. En la zona A compitieron Sarmiento de Albardón, UVT, Estudiantil y Lomas; en el Grupo B estuvieron Huarpes, Aberastain, Caucetera y Unión; mientras que el Grupo C reunió a Social San Juan, Olimpia y el propio Hispano. La fase inicial dejó partidos muy disputados que fueron delineando a los candidatos al título.

La definición llegó el domingo en el Aldo Cantoni, donde Hispano mostró su mejor versión y se quedó con el campeonato tras vencer con autoridad por 5 a 1 a Aberastain en la final. El tercer puesto fue para Sarmiento de Albardón, que también tuvo una destacada participación a lo largo del certamen.

En Primera División, el torneo también reunió a varios de los equipos protagonistas del hockey sanjuanino. Una de las zonas estuvo integrada por Aberastain, Hispano B y UVT, mientras que en el otro grupo compitieron Hispano, Colón y Unión Deportiva Caucetera.

La final volvió a tener como protagonista al conjunto local. En un partido intenso y cambiante, Banco Hispano logró imponerse por 3 a 2 frente a UVT y desató el festejo ante su público en el Cantoni. El tercer lugar quedó en manos de Unión Deportiva Caucetera.

Así, el club organizador cerró un fin de semana ideal: campeón en ambas categorías y con un torneo que volvió a reunir al hockey sanjuanino en uno de sus escenarios más emblemáticos.

