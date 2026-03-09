lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Escándalo en el fútbol brasilero: batalla campal multitudinaria en el clásico y ¡23 expulsados en una final!

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un caos total. Hubo golpes, patadas y una pelea multitudinaria que dejó 23 jugadores expulsados, opacando el título del Cruzeiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
J2QR2N443ZB5ZICBMO3X6662WQ

Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó en un escándalo que recorrió el mundo. La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro Esporte Clube y Clube Atlético Mineiro terminó en una batalla campal con 23 expulsados, en una escena insólita que eclipsó por completo la consagración del conjunto celeste.

Lee además
quienes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con chiqui tapia en cordoba y el pedido que le haran tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
ni magis tv ni xuper tv, donde no perderte detalle de franco colapinto en el gran premio de china
Fórmula 1

Ni Magis TV ni Xuper TV, dónde no perderte detalle de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

El encuentro, disputado en el estadio Mineirão, parecía tener un final soñado para Cruzeiro. El equipo se imponía 1-0 gracias a un cabezazo de Kaio Jorge a los 60 minutos, un gol que además significaba romper una sequía de siete años sin títulos estaduales y ponerle fin al dominio de su clásico rival, que había ganado las últimas seis ediciones del torneo.

Pero cuando el partido estaba a segundos de terminar y los hinchas locales se preparaban para festejar, una jugada dentro del área desató el caos. El arquero del Mineiro, Everson Marques, se lanzó a disputar una pelota suelta y terminó derribando a Christian Alves. El futbolista de Cruzeiro reaccionó con un golpe en la cabeza del arquero y, en medio del forcejeo, el propio Everson lo redujo cuando ambos estaban en el suelo.

La situación encendió la mecha. En cuestión de segundos, varios jugadores del Cruzeiro corrieron hacia el arquero rival y comenzaron los empujones, golpes y patadas. Lo que era un festejo inminente se transformó en una pelea multitudinaria en la que terminaron participando futbolistas de ambos equipos, incluidos suplentes que salieron del banco para meterse en el conflicto. Durante varios minutos, el campo de juego se convirtió en un verdadero ring improvisado mientras los cuerpos técnicos intentaban separar a los protagonistas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La definición del Campeonato Mineiro entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro terminó en caos total. Cruzeiro ganaba 1-0 en el Mineirão con gol de Kaio Jorge y estaba a segundos de festejar el título después de siete años. Pero en la última jugada, un choque entre el arquero Everson Marques y Christian Alves desató el caos. Golpes, patadas y jugadores de ambos bancos metidos en una pelea multitudinaria que obligó al árbitro a tomar una decisión histórica: 23 rojas (12 de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro). El título quedó para Cruzeiro, pero la final será recordada por uno de los escándalos más grandes del fútbol brasileño. Más info en @tiempodesanjuan #violenciaenelfútbol #brasil #cruzeiro #mineiro #video"
View this post on Instagram

Cuando finalmente se calmaron los ánimos, el árbitro tomó nota de todo lo ocurrido y tomó una decisión histórica: expulsó a 23 jugadores, 12 de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro. En el informe arbitral se explicó que tanto Everson como Christian Alves fueron sancionados por iniciar el enfrentamiento, mientras que el resto recibió la tarjeta roja por participar en la pelea con golpes o patadas. Como si el episodio no fuera ya lo suficientemente insólito, entre los expulsados hubo siete futbolistas que ni siquiera habían tenido minutos en el partido, ya que se encontraban en el banco de suplentes.

Así, la final del Campeonato Mineiro 2026 terminó con Cruzeiro celebrando el título, pero también con una de las escenas más escandalosas del fútbol brasileño en los últimos años, una batalla campal que dejó una cifra récord de expulsados y que opacó por completo lo que debía ser una jornada histórica para el club celeste.

Temas
Seguí leyendo

Banco Hispano festejó en casa y se quedó con el Torneo Sol de Verano en el Cantoni

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

Desde San Juan, fueron al Monumental y se encontraron con Gallardo: así fue la reacción del ex DT de River que es viral

UPCN es semifinalista de la Liga de Vóley Argentina

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El respaldo al "Chiqui" Tapia, en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Durísima sanción para Tobías Martínez en Río Negro: bajó al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa

La Vuelta tiene a su reina: "Había títulos que me faltaban y uno era este"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia