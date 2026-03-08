La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El lateral derecho José Luis Gómez , recordado por su paso por San Martín de San Juan y por haber compartido cancha con Lionel Messi en la Selección argentina, anunció este domingo su retiro del fútbol profesional a los 32 años.

La decisión fue comunicada por el propio jugador a través de una emotiva publicación en redes sociales, luego de su último paso por Central Argentino de La Banda, en Santiago del Estero. “Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor”, escribió Gómez en su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje reconoció que su carrera tuvo momentos complejos y que las cosas no siempre salieron como esperaba. “Toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol”, agregó.

En su recorrido por el fútbol argentino, Gómez también dejó una huella especial en San Martín de San Juan. Tras haber tenido un paso destacado en 2015, regresó al club verdinegro en 2024 para iniciar su segundo ciclo. Aquel retorno lo mostró entusiasmado: en su primer entrenamiento publicó una foto con la frase “Vuelta a casa”, celebrando el regreso al Hilario Sánchez después de ocho años.

Durante esa temporada disputó 11 partidos en la Primera Nacional y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División, un capítulo importante en la historia reciente del club sanjuanino.

El defensor tuvo su momento más alto en Lanús, donde fue una de las piezas importantes del equipo que ganó el Torneo de Transición 2016 y la Copa Bicentenario. Además, integró el plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2017, uno de los hitos deportivos del club granate en la última década.

Su buen rendimiento en esos años lo llevó también a vestir la camiseta de la Selección argentina. Primero fue convocado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y luego tuvo lugar en la Mayor durante el ciclo de Jorge Sampaoli. En ese período llegó a disputar amistosos frente a Brasil y Singapur, compartiendo equipo con Lionel Messi.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por momentos difíciles. Uno de los más duros fue la grave lesión de rodilla que sufrió en 2017 durante una gira con la Selección, justo cuando atravesaba el mejor momento de su trayectoria. Incluso llegó a acelerar su recuperación para poder jugar la final de la Libertadores frente a Gremio.

Con el paso de los años se sumaron otros obstáculos. En 2021 fue transferido a Huracán, pero un cuadro de anemia le impidió debutar oficialmente con el club. En medio de esas dificultades personales y deportivas, el propio jugador contó tiempo después que llegó a trabajar como conductor de Uber para sostenerse económicamente.

Formado en Racing y con pasos por varios equipos del país, Gómez cerró ahora su carrera profesional en Central Argentino de La Banda. A los 32 años, y tras un recorrido que incluyó títulos, una final de Libertadores y la experiencia de jugar junto a Messi en la Selección, el lateral decidió colgar los botines y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.