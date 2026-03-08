domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

Con 32 años, el ahora exfutbolista confirmó la noticia en las redes. Su último paso fue en un club de Santiago del Estero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jose luis gomez messi seleccion argentina san martin retiro
jose luis gomez messi seleccion argentina san martin retiro

El lateral derecho José Luis Gómez, recordado por su paso por San Martín de San Juan y por haber compartido cancha con Lionel Messi en la Selección argentina, anunció este domingo su retiro del fútbol profesional a los 32 años.

Lee además
Foto: Prensa San Martín. 
Novedades en el Verdinegro

Plantel al cien: San Martín dejó atrás la intoxicación y ya piensa en Rafaela
nuestro club tambien crece: san martin informo las obras del club, ¿con palito para desamparados?
En las redes

"Nuestro club también crece": San Martín informó las obras del club, ¿con palito para Desamparados?

La decisión fue comunicada por el propio jugador a través de una emotiva publicación en redes sociales, luego de su último paso por Central Argentino de La Banda, en Santiago del Estero. “Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor”, escribió Gómez en su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje reconoció que su carrera tuvo momentos complejos y que las cosas no siempre salieron como esperaba. “Toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol”, agregó.

image

En su recorrido por el fútbol argentino, Gómez también dejó una huella especial en San Martín de San Juan. Tras haber tenido un paso destacado en 2015, regresó al club verdinegro en 2024 para iniciar su segundo ciclo. Aquel retorno lo mostró entusiasmado: en su primer entrenamiento publicó una foto con la frase “Vuelta a casa”, celebrando el regreso al Hilario Sánchez después de ocho años.

image

Durante esa temporada disputó 11 partidos en la Primera Nacional y formó parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División, un capítulo importante en la historia reciente del club sanjuanino.

image

El defensor tuvo su momento más alto en Lanús, donde fue una de las piezas importantes del equipo que ganó el Torneo de Transición 2016 y la Copa Bicentenario. Además, integró el plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2017, uno de los hitos deportivos del club granate en la última década.

Su buen rendimiento en esos años lo llevó también a vestir la camiseta de la Selección argentina. Primero fue convocado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y luego tuvo lugar en la Mayor durante el ciclo de Jorge Sampaoli. En ese período llegó a disputar amistosos frente a Brasil y Singapur, compartiendo equipo con Lionel Messi.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por momentos difíciles. Uno de los más duros fue la grave lesión de rodilla que sufrió en 2017 durante una gira con la Selección, justo cuando atravesaba el mejor momento de su trayectoria. Incluso llegó a acelerar su recuperación para poder jugar la final de la Libertadores frente a Gremio.

Con el paso de los años se sumaron otros obstáculos. En 2021 fue transferido a Huracán, pero un cuadro de anemia le impidió debutar oficialmente con el club. En medio de esas dificultades personales y deportivas, el propio jugador contó tiempo después que llegó a trabajar como conductor de Uber para sostenerse económicamente.

Formado en Racing y con pasos por varios equipos del país, Gómez cerró ahora su carrera profesional en Central Argentino de La Banda. A los 32 años, y tras un recorrido que incluyó títulos, una final de Libertadores y la experiencia de jugar junto a Messi en la Selección, el lateral decidió colgar los botines y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.

Temas
Seguí leyendo

Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

Desde San Juan, fueron al Monumental y se encontraron con Gallardo: así fue la reacción del ex DT de River que es viral

UPCN es semifinalista de la Liga de Vóley Argentina

El respaldo al "Chiqui" Tapia, en medio del paro: "Es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino"

Durísima sanción para Tobías Martínez en Río Negro: bajó al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de nino jugaba a ser arbitro y hoy, diez anos despues, ya dirige en la liga sanjuanina: la historia de jeremias, el pibe que convirtio su pasion en realidad
Historia

De niño jugaba a ser árbitro y hoy, diez años después, ya dirige en la Liga Sanjuanina: la historia de Jeremías, el pibe que convirtió su pasión en realidad

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado

La baja de la edad de imputabilidad de delitos ya es ley en Argentina. 
Menores que delinquen

La baja de la edad de imputabilidad desafía la infraestructura en el Penal de Chimbas

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas
Vialidad Nacional

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada
Siniestro vial

Tremendo vuelco en Pedernal: un matrimonio terminó en el río y una mujer hospitalizada

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro
Fútbol

La rompió en San Martín, jugó con Messi en la Selección argentina y anunció su retiro

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual
Cifras oficiales

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas
En 9 de Julio

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja
Según CAME

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja