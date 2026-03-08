domingo 8 de marzo 2026

Turismo Carretera

Durísima sanción para Tobías Martínez en Río Negro: bajó al puesto 29 por una maniobra considerada peligrosa

El piloto sanjuanino había terminado noveno en la final del Turismo Carretera en Viedma, pero los comisarios deportivos revisaron una maniobra con Juan Bautista De Benedictis y le aplicaron un recargo que lo relegó veinte posiciones en el clasificador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
631795261_18436069963118771_1942478175703796257_n
634665179_18436069954118771_8431962937308535553_n

Lo que en principio había sido un resultado positivo para Tobías Martínez en la segunda fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera terminó cambiando por completo horas después de la bandera a cuadros. El piloto sanjuanino fue sancionado por los comisarios deportivos tras la final disputada este domingo en el autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro, y cayó del noveno al vigésimo noveno puesto en la clasificación definitiva.

La penalización se debió a una maniobra considerada peligrosa sobre Juan Bautista De Benedictis durante el desarrollo de la carrera. Tras analizar la acción, las autoridades de la prueba resolvieron aplicar un recargo que lo relegó veinte posiciones en el clasificador final.

La sanción modificó el panorama para el representante sanjuanino, que inicialmente había cerrado la competencia dentro del top 10 luego de una carrera exigente, marcada por relanzamientos y varios momentos de tensión en el pelotón principal.

Hasta ese momento, Martínez había mostrado un ritmo competitivo y se había mantenido en el grupo de punta durante buena parte de la final. Sin embargo, en el último relanzamiento perdió terreno y quedó bajo presión de varios rivales, lo que complicó su cierre de carrera.

Finalmente, tras la revisión de los incidentes ocurridos durante la competencia, los comisarios confirmaron el castigo que alteró de manera significativa su resultado en Viedma.

La carrera, en tanto, no sufrió cambios en la lucha por la victoria. El mendocino Julián Santero se quedó con el triunfo en el circuito rionegrino, seguido por Mauricio Lambiris y Elio Craparo, quienes completaron el podio.

La revisión posterior a la final también dejó otras decisiones disciplinarias. Juan Pablo Gianini fue excluido tras un incidente con Santiago Álvarez, mientras que Norberto Fontana, Nicolás Trosset, Ricardo Risatti y Marcos Castro recibieron apercibimientos por distintos toques registrados durante la competencia.

Con estos cambios, el clasificador definitivo de la final quedó encabezado por Santero, seguido por Lambiris y Craparo. Detrás se ubicaron Josito Di Palma, Facundo Chapur, Andrés Jakos, Ignacio Faín, Jonatan Castellano, Nicolás Trosset y Kevin Candela.

La próxima fecha del calendario del Turismo Carretera se disputará el 28 y 29 de marzo en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, en Centenario, donde Martínez buscará recuperarse y volver a sumar fuerte en el campeonato.

