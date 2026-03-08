Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia y Russell ganó con Mercedes

En el estreno de la temporada 2026 en Melbourne, Mercedes marcó el camino en la nueva era de la Fórmula 1. George Russell se quedó con el primer Gran Premio del año y su compañero Kimi Antonelli se recuperó tras el accidente del viernes y llegó en el segundo puesto. Un paso detrás terminó Ferrari con Leclerc (3°) y Hamilton (4°).

Video Así fue el error de un mecánico por el que fue penalizado Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 que marcó el inicio de la temporada. El piloto argentino de Alpine cumplió con una buena labor en el circuito callejero del Albert Park en Melbourne, que hace 30 años se incorporó al calendario.

Franco largó con neumáticos duros desde el 14º puesto, debido al accidente de Oscar Piastri con su McLaren luego de salir a pista para ubicarse en la grilla de partida. Además, Nico Hülkenberg largó desde boxes con su Audi.

En el comienzo de la competencia Franco perdió dos lugares, pero fue por una maniobra extrema para evitar un golpe contra Liam Lawson (Racing Bulls) que fue muy lento. Luego el corredor bonaerense fue superado por Max Verstappen (Red Bull).

Acto seguido, el pilarense superó a Valtteri Bottas (Cadillac). Más tarde dio cuenta de Fernando Alonso (Aston Martin) y buscó superarlo a Carlos Sainz (Williams). Se acercó al español, pero debió cumplir con un pase y siga por los boxes debido a una infracción previa a la largada, según determinaron los comisarios deportivos. Más tarde, en diálogo entre Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow, se confirmó que fue por un mal procedimiento del equipo por la “línea de salida”, según le informó por radio el técnico al piloto.

El bonaerense regresó a pista en el vigésimo y último puesto y ganó un puesto debido al abandono de Isack Hadjar por fallas en su Red Bull. Después el pilarense volvió a dar cuenta de Bottas y aprovechó las paradas en los boxes de Lance Stroll y Alonso.

En el 15º giro, Colapinto se ubicó en la 16ª colocación y quedó detrás de Lawson. Mientras que en la 19ª ronda hubo auto de seguridad virtual ante el abandono de Bottas. En esa neutralización Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) ingresó a los boxes y esto le permitió a Franco ganar un lugar para ser 15º.

Promediando la carrera desde su box le pidieron a Colapinto que cuide los neumáticos delanteros. Ante las detenciones en los boxes de Lawson y Sainz, el bonaerense ganó dos lugares.

Más tarde Franco no pudo con Lawson que tuvo neumáticos frescos. Luego, el pilarense se defendió de Sainz (también con gomas más nuevas).

Pese a tener el neumático delantero izquierdo con marcas producto del desgaste, fue notable la gestión de la goma de Colapinto que luego de 47 vueltas con el mismo caucho tuvo un ritmo del 1m24s.

Recién el giro 48º Franco hizo su única parada para cambiar neumáticos y le pusieron el compuesto blando, ese que más rápido consigue la mejor adherencia. Volvió a pista en la 14ª ubicación y así cruzó la meta, a dos vueltas del vencedor. Su mejor vuelta fue en la 47ª con 1m22s926.

Mientras que el compañero de equipo del argentino, Pierre Gasly, sumó un punto ya que culminó décimo. El francés hizo una gran partida ya que del 14º puesto saltó al noveno. Luego perdió un lugar.

La primera carrera del año fue ganada por George Russell, que lideró el 1-2 de Mercedes delante de Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc, que hizo una gran largada con la Ferrari pues saltó a la punta desde el cuarto puesto y lideró la competencia, pero luego no pudo contra los pilotos del equipo alemán.

No habrá descanso en este arranque ya que la temporada continuará el próximo fin de semana (13 al 15 de marzo) con el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái. Se trata de un circuito desconocido para Franco Colapinto y representará otro desafío para el argentino.

Fuente: Infobae