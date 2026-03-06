viernes 6 de marzo 2026

Fórmula 1

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

El piloto argentino tuvo un inicio irregular en Melbourne: fue 16° en el primer entrenamiento y 18° en el segundo. La escudería Alpine quedó en el fondo de la tabla y a más de dos segundos de los líderes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arranque del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no fue el esperado para Franco Colapinto ni para la escudería Alpine. En las primeras dos prácticas libres disputadas en el circuito de Albert Park, el argentino terminó lejos de los puestos de vanguardia y el equipo volvió a quedar en los últimos lugares de la grilla.

En el primer entrenamiento del día, Colapinto registró un tiempo de 1:23.325 y finalizó en el puesto 16, superando a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que marcó 1:24.035. Sin embargo, en la segunda práctica se invirtieron los roles: el argentino fue 18° con 1:22.619, mientras que Gasly terminó 16° con 1:22.167.

A lo largo de la jornada, Colapinto completó un total de 52 vueltas, mientras que Gasly giró en 43 oportunidades. A pesar de ese rodaje, el rendimiento del Alpine estuvo lejos de los líderes y el equipo apenas logró ubicarse por delante de la debutante escudería Cadillac en los tiempos.

La primera práctica fue dominada por Charles Leclerc, de Ferrari, con un registro de 1:20.267, más de tres segundos más rápido que el piloto argentino. En la segunda sesión, el mejor tiempo quedó en manos del australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 1:19.729, mientras que Gasly fue el más veloz de Alpine, aunque igualmente quedó a más de dos segundos y medio.

Durante la segunda tanda, Colapinto también protagonizó algunos momentos de tensión en pista, con bloqueos y una salida de los límites del trazado, aunque pudo controlar el auto y continuar sin mayores inconvenientes.

Tras finalizar la práctica, el piloto argentino encendió momentáneamente las alarmas al ser visto recibiendo asistencia por una molestia en un ojo. Sin embargo, luego llevó tranquilidad y aseguró que no se trató de algo grave. “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”, explicó.

La actividad en Melbourne continuará este viernes por la noche con la tercera y última práctica libre, que comenzará a las 22:30 (hora argentina). La clasificación se disputará el sábado a las 2 de la madrugada, mientras que la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se correrá el domingo desde la 1 de la mañana.

