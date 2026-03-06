viernes 6 de marzo 2026

¿Se viene?

La frase de Rodrigo De Paul que despertó los rumores de casamiento con Tini Stoessel

La cantante mostró su anillo en vivo y las especulaciones sobre una boda a fin de año no tardaron en llegar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a estar en boca de todos después de una charla al aire que dejó más preguntas que respuestas sobre un posible casamiento.

Todo ocurrió en la previa del show de Tini en Asunción, Paraguay, cuando la artista visitó los estudios de Telefuturo y, ante la consulta de los conductores, no esquivó el tema personal.

En pleno programa, Tini mostró su anillo y realizó una videollamada en directo con el futbolista, lo que generó revuelo tanto en el estudio como entre los fanáticos.

image

Tini dijo que se casa con vos a fin de año”, lanzó el conductor en tono de broma. La cantante se apuró a aclarar: “Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”. Del otro lado de la pantalla, De Paul sumó: “La conozco, no creo que haya dicho eso”.

Sin embargo, el ida y vuelta dejó una frase que alimentó las versiones. “Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está”, reconoció el futbolista. Y agregó, con complicidad: “Lo único que puedo decir es que en fin de año tengo vacaciones”.

Tini Stoessel habló de su presente y no negó el casamiento

En otra entrevista, Tini se refirió al tema sin vueltas y dejó en claro su deseo de dar ese paso junto al jugador de la Selección argentina. “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”, aseguró.

La artista también habló de su presente personal y aseguró: “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”. Según explicó, este equilibrio se refleja en su carrera y en la puesta en escena de su gira. “Está todo tan bien que no lo quiero quemar”, resumió sobre el buen momento que atraviesa.

¿Cuándo y dónde sería la boda de Tini y De Paul?

Mientras Tini sigue con su gira y De Paul continúa en el Inter Miami con la mira puesta en el Mundial, los rumores sobre la boda no paran de crecer. El lugar elegido sería el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, un espacio conocido por su perfil reservado y por haber sido escenario de otras celebraciones de famosos.

La fecha estimada sería entre el 20 y el 28 de diciembre, aprovechando las vacaciones del futbolista y facilitando la llegada de invitados internacionales.

