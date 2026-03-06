viernes 6 de marzo 2026

Italia

Dybala fue operado con éxito por una rotura de menisco y se perderá la Finalissima

El delantero volvió a sentir dolor durante un entrenamiento en el centro deportivo de la Roma, bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini, y debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Por Agencia NA
dybala-otra-vez-suplente-en-roma_862x485
Dybala volvió a sentir dolor durante un entrenamiento en el centro deportivo Fulvio Bernardini, bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini, y debió abandonar la práctica antes de tiempo.

Tras esa situación, el jugador y el cuerpo médico del club italiano resolvieron realizar una artroscopia exploratoria para determinar el estado real de la articulación afectada.

La intervención se llevó a cabo en la clínica Villa Stuard, en Roma, con el especialista Piero Paolo Mariani y confirmó una rotura del menisco externo, al tiempo que el procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo de recuperación estimado ronda los 45 días.

De acuerdo con ese plazo, Dybala podría reaparecer recién en la fecha 33 de la Serie A, cuando la Roma enfrente a Atalanta. El argentino no juega desde el 25 de enero, día en que su equipo se midió con Milan por la liga italiana.

Desde entonces arrastra molestias en la zona que ahora obligaron a una solución quirúrgica y la baja también impacta en el panorama de la Selección argentina, ya que Dybala no estará disponible para la Finalissima contra España y suma otro período sin actividad en una temporada marcada por problemas físicos.

En el actual curso europeo disputó 22 partidos con la Roma, 14 como titular, con tres goles y cuatro asistencias, pero la prioridad ahora pasa por completar la recuperación y recuperar ritmo de competencia.

