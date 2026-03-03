Paulo Dybala presumió a su bebé Gia en redes sociales: la foto

El futbolista Paulo Dybala y la actriz Oriana Sabatini le dieron la bienvenida a su esperada bebé, a quien llamaron Gia, esta mañana en Roma, Italia, lugar donde residen desde hace años.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El flamante papá compartió la primera foto de Gia, junto él y su esposa, Oriana Sabatini.
El futbolista Paulo Dybala y la actriz Oriana Sabatini le dieron la bienvenida a su esperada bebé, a quien llamaron Gia, esta mañana en Roma, Italia, lugar donde residen desde hace años.
La pequeña tenía previsto nacer el próximo 11 de marzo, pero finalmente su llegada se adelantó para este 2 de marzo a las 8:57 en el Hospital Gemelli de Roma.
La noticia fue confirmada por el medio italiano Corriere dello Sport, que también confirmó el nombre de la niña.
Cuando la noticia estalló en los medios, el futbolista compartió la primera foto familiar junto a Gia que conmovió a todos sus seguidores: la recién nacida sosteniendo su mano por encima de la de Oriana.
“Un aplauso pa’ mami y papi”, escribió el futbolista, haciendo referencia a la canción “La Mudanza”, de Bad Bunny.