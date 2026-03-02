lunes 2 de marzo 2026

Evento solidario

Llega el Pangea Festival: una apuesta a la convivencia de las artes en Rivadavia

La actividad se llevará a cabo el sábado 14 de marzo en Panda House. Las entradas se pueden comprar por Avantii.

Por Redacción Tiempo de San Juan
panda house

El próximo sábado 14 de marzo de 2026 desde las 17 horas se hará el Pangea Festival, un encuentro artístico que busca integrar diversas disciplinas bajo el concepto de "Convivencia de las Artes". Organizado por la productora Pangea Producciones, el evento tendrá lugar en Panda House (C. Orellano 4352, Rivadavia) y se propone como un espacio para fortalecer el tejido cultural local mediante el intercambio entre creadores y audiencias. Las entradas pueden adquirirse vía online.

Esta iniciativa surge de la experiencia de gestión previa en proyectos como Mundana Producciones, apostando por un formato que permite el diálogo entre diferentes lenguajes artísticos sin interferencias.

La propuesta del festival se divide en dos dinámicas principales para organizar la experiencia del público. Por un lado, se presentará una atmósfera de artes simultáneas que incluirá una feria de diseño, sesiones de tatuajes en vivo a cargo de Eva Bow y pintura en tiempo real por Merce Yacante. En paralelo, un escenario central albergará presentaciones sucesivas de música, teatro y poesía, garantizando la atención plena de los asistentes para cada intervención. La grilla de artistas confirmados cuenta con la participación musical de Esha, Marcio con banda completa, Malaventura Sol y Faroleros del Quinto Asteroide, mientras que el apartado teatral estará representado por Arriba las Manos.

En el ámbito de las artes visuales, la jornada contará con una exposición de obras de Fernando Ramos junto a otros referentes de la provincia. La organización ha manifestado un compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos, indicando que lo recaudado se destinará a cubrir honorarios de los trabajadores y costos operativos del evento. Asimismo, se estableció un componente solidario mediante el cual un porcentaje de la venta de entradas será donado al artista Ramos.

