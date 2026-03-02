lunes 2 de marzo 2026

Reality

Andrea del Boca, furiosa con una situación en Gran Hermano: qué pasó

A una semana del inicio de la competencia, la actriz expresó su indignación frente a descuidos dentro de la casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras salir de la cocina, Andrea del Boca le comentó a Yipio su enojo por el poco cuidado que tienen sus compañeros con la comida

Tras salir de la cocina, Andrea del Boca le comentó a Yipio su enojo por el poco cuidado que tienen sus compañeros con la comida

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) apenas lleva una semana al aire y ya puso a prueba la paciencia y el carácter de sus participantes con uno de los grandes clásicos del reality: la convivencia alrededor de la comida. Más de veinte personas bajo el mismo techo y una sola despensa para repartir generaron rápidamente discusiones y tensiones, especialmente en lo que respecta al cuidado y la organización de los alimentos. En este contexto, Andrea del Boca no tardó en mostrar su descontento y expresar su enojo frente a las cámaras, dejando en claro que el desperdicio y la falta de consideración no tienen lugar en la casa más famosa del país.

El conflicto estalló durante la tarde del domingo, cuando Andrea salió del interior de la casa visiblemente molesta y se acercó a conversar con Yipio, otro de los jugadores. “Estoy atacada”, exclamó, dejando en claro que la situación la tenía al límite. “Es no pensar en el otro, es me cag... en el otro”, lanzó sin filtro, al reflexionar sobre la convivencia y el comportamiento de algunos integrantes en esta primera semana del programa.

La actriz, de extensa trayectoria en televisión y cine, explicó el motivo de su enojo. “Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas. ¿Pero lo que resta por qué no lo ponen en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardan en la heladera?”, cuestionó, visiblemente indignada. Para Andrea, el simple gesto de guardar la comida sobrante en la heladera puede hacer la diferencia entre una convivencia armónica y el caos cotidiano.

Su reclamo apuntó especialmente al desperdicio de alimentos. “Esa comida que dejaron fuera de la heladera, luego se fermenta y hay que tirarla”, se quejó. Andrea también repasó otras actitudes que le llamaron la atención en estos primeros días de convivencia: “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí. Hay que dejarlas y decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras”, sugirió la actriz, dejando entrever que detrás de la desorganización puede esconderse la falta de compromiso o incluso estrategias para perjudicar al grupo.

La conversación con Yipio, lejos de calmarla, sumó más ejemplos de desidia diaria. El participante mencionó que en el baño habían quedado algunos jabones tirados, a lo que Andrea sumó: “¡Hay un cepillo de dientes en la cocina!”, evidenciando que el desorden y la falta de hábitos de higiene también forman parte de los desafíos en la casa más famosa del país.

No es la primera vez que la actriz se indigna por el tema de la comida en Gran Hermano. El jueves pasado, durante otra charla con sus compañeros, la actriz ya había manifestado su malestar. “Es muy difícil… saber quién es quién, porque la verdad es que es muy difícil. Por ejemplo, yo no sabía que Sol no come carne. Entonces, el día que vamos a hacer milanesas, es decir, pensemos, no sé, hacer otra cosa para la persona que no puede comer carne”.

Andrea subrayó la importancia de conocer las preferencias y necesidades de cada participante para planificar mejor las comidas y evitar roces innecesarios. Como ejemplo, mencionó el consumo de huevos. “El problema es que si cada uno come siete huevos, después es muy difícil, porque era la cuenta que yo le hacía. Yo no como huevos desde que entré, pero me corresponderían entonces veintiún huevos”, destacó en medio de su indignación.

Mientras el debate por la comida crece y promete nuevos capítulos, Andrea del Boca se consolida como una de las voces más firmes y experimentadas de la casa, dispuesta a defender la organización y el respeto como bandera. En la casa más famosa del país, hasta el último gramo de arroz puede ser motivo de discusión, y la actriz lo sabe mejor que nadie. Gran Hermano Generación Dorada, una vez más, demuestra que la supervivencia cotidiana puede ser tan desafiante como el propio juego.

FUENTE: Infobae

