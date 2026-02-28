sábado 28 de febrero 2026

Tras varias polémicas, Eugenia Tobal terminó su programa de "Escuela de Cocina"

La conductora no pudo contener la emoción y dio un mensaje a los que se portaron mal con ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Qué dijo Eugenia Tobal

“Lamentablemente, yo no pude estar mucho tiempo, pero me puso muy contenta la convocatoria de parte de la productora y el recibimiento del canal, y sobre todo el recibimiento de todos mis compañeros que nunca me hicieron sentir fuera del espacio”, comenzó diciendo, visiblemente movilizada, mientras miraba al equipo detrás de cámara.

“Los aprendí a querer, los adoro a todos. A muchos los conocía de otras oportunidades, pero me encariñé con el programa. Creo que necesitaba tiempo y no lo tuvimos, lamentablemente, pero las cosas son así. Y mejor vivirlo con alegría”, agregó.

Lejos de la polémica, dejó una frase que resonó fuerte: “Siempre, después de una tormenta, sale el sol. Para todos, porque se lo merecen, porque son espectaculares, porque son súper talentosos”.

image

En otro tramo, lanzó un comentario que muchos interpretaron como una alusión al conflicto que rodeó al programa: “Para todo lo que pasó en este programa, un besito. Amor a todos los que nos tiraron otra cosa”.

Con todo el staff reunido en el estudio para la foto final, Eugenia se mostró agradecida y emocionada: “Lamentamos que esto se termine honestamente y lo decimos con el corazón, porque realmente nos estábamos empezando a armar, a generar una propia identidad. Tal vez las cosas no salieron como esperábamos, porque fue todo muy rápido”.

Y cerró, entre lágrimas y sonrisas: “Así nos vamos a ir. Muy arriba. Y como nos gusta… el programa más divertido”.

