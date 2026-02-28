sábado 28 de febrero 2026

Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

El hecho ocurrió en el interior del Lote Hogar N° 2541. Interviene la UFI de Delitos Contra la Propiedad por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Imagen ilustrativa.

Un violento robo tuvo como víctima a un delivery. Ocurrió durante el mediodía del pasado jueves en Rivadavia. Según fuentes oficiales, el hecho es investigado por la UFI interviniente en Delitos Contra la Propiedad bajo la figura de robo agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo a lo informado, personal de la Comisaría 34° tomó intervención tras una comisión solicitada por el Comando Radioeléctrico (Halcón) y se entrevistó con Fernando Vila, quien manifestó desempeñarse como repartidor de la distribuidora “El Gringo”. El trabajador relató que mientras realizaba entregas en el interior del Lote Hogar N° 2541 fue abordado por un hombre.

Siempre según el testimonio del damnificado, el sujeto le exhibió un arma de fuego y le sustrajo mercadería variada. Además, lo habría agredido físicamente, golpeándolo en la cabeza con la cacha del arma antes de darse a la fuga.

La víctima indicó que reconocería al presunto autor, a quien identificó con el apellido “Arrieta”.

Por la gravedad del hecho, se dispuso comunicación urgente con la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que impartió directivas para avanzar con la investigación correspondiente.

