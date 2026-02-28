sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El drone de Tiempo

Desde arriba, la Circunvalación de San Juan hecha "una pinturita": se nota la mejora de los accesos y preparan la transformación integral del anillo

Mientras culminan las tareas en los ingresos y egresos, en Vialidad Provincial prepara el proyecto integral para renovar el corazón de la ruta más utilizada por los sanjuaninos, como anunció Marcelo Orrego.

Por Miriam Walter
La Circunvalación de San Juan, en plena transformación.

La Circunvalación de San Juan, en plena transformación.

“Está la decisión política de hacerlo”, afirmó el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, al referirse al ambicioso proyecto del gobernador Marcelo Orrego para pavimentar la totalidad del anillo de la Avenida de Circunvalación. Esta determinación busca transformar la arteria vial más importante de la provincia, contemplando tanto el anillo interno como el externo para brindar una solución definitiva al deterioro de la calzada. Mientras se avanza en las definiciones presupuestarias y técnicas para ese momento decisivo, los equipos de Vialidad están a punto de culminar una mejora integral de todos los accesos de la ruta, la cual ya muestra una fisonomía renovada y optimizada para el tránsito diario.

Lee además
Más allá de la Circunvalación, este 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en el presupuesto en comparación con el periodo 2025.
Avances

Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo
el motivo del corte en un importante tramo de la circunvalacion, tras un embotellamiento
Santa Lucía

El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento
image

Esta semana, las tareas de mejora se concentraron en dos puntos clave de acceso en el departamento de Santa Lucía, destacándose los trabajos realizados en el empalme con la calle 25 de Mayo, ubicado a pocos metros de la pasarela de la calle San Lorenzo. Asimismo, se intervino la salida hacia la Ruta Nacional 40 Norte en el anillo externo de la Avenida de Circunvalación, lo que requirió un corte total de calzada y el establecimiento de desvíos por las calles Miguel Soler y Corrientes para avanzar con la reparación histórica de los ingresos a la autopista.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone las obras en este sector y te muestra cómo quedaron, desde una perspectiva única.

Embed - Así quedaron los laterales de Av Circunvalación con el nuevo asfalto

Esta intervención de gran escala es posible gracias a un acuerdo estratégico entre la provincia y la Nación, ya que, aunque la Avenida de Circunvalación es una ruta de jurisdicción nacional (RN A014), existe un convenio que faculta a San Juan para intervenir y realizar mejoras sustanciales. Bajo este marco de colaboración, la provincia encaró con fondos propios el mantenimiento y la modernización de la vía, asumiendo tareas que van desde la iluminación LED hasta la actual repavimentación de las rampas. El plan integral para el asfalto completo de ambos anillos representaría una inversión estimada en 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las prioridades de la gestión para este 2026.

image

En lo que respecta a los trabajos actuales, se está completando lo que se define como una reparación histórica de los ingresos y egresos de la autopista. La Circunvalación cuenta con un total de 67 rampas y las tareas han avanzado progresivamente en sentido antihorario, empezando en septiembre 2025 con los accesos de calle 9 de Julio, Urquiza y España. Los trabajos consisten en un proceso técnico exhaustivo que incluye la limpieza de la calzada, la preparación de las bases de asiento en banquinas, el bacheo en sectores críticos y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor. Estas acciones no solo mejoran la estética de la ruta, sino que refuerzan la seguridad vial y prolongan la vida útil de los sectores con mayor fricción por el frenado y arranque de vehículos.

La importancia de esta obra está en que la Avenida de Circunvalación es el eje central del movimiento vehicular en San Juan, siendo utilizada por miles de conductores cada día. El mantenimiento sostenido que viene realizando el Departamento de Conservación de la DPV ya ha permitido renovar más de 2.200 metros de calzada, actualizar pórticos con cartelería reflectiva y mejorar las barandas metálicas en diversos sectores. Con el avance final en los accesos y la decisión firme de abordar la repavimentación total del anillo, la provincia busca garantizar una infraestructura vial moderna y eficiente que esté a la altura de las necesidades de los sanjuaninos.

image
image

Temas
Seguí leyendo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros

Electricistas, cantantes y amigos solidarios, los "Chicos de la Noche"

UPD 2026: las siete recomendaciones claves para festejar de forma segura

Para 2040, los menores de 14 años representarán un 15,5% de la población total en San Juan

9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en Fiorito y avanzó con la piedra basal del futuro SUM

Una especialista sanjuanina explica las razones por las que una buena alimentación potencia el aprendizaje y la concentración

Alerta en la UNSJ: declararon la emergencia salarial y presupuestaria

Más recuperaciones y bajo nivel de recaídas: las altas por consumos problemáticos en San Juan crecieron un 170% en un año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sueno para la casona de avenida rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital
Allanamientos

Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos
Gran Hermano

La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40% video
Tras los aumentos en la carne

Golpe de nocaut: en San Juan confirmaron subas de precios en lomos y pachatas y la demanda cayó hasta un 40%

Te Puede Interesar

La fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, junto a su muestra en la Casa de Sarmiento. video
Talento nuestro

Un imperdible y creativo paseo por los 'parrales' en la Casa de Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?
Tiempo pregunta

Del 1 al 10: ¿qué tan endeudados están los sanjuaninos?

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros