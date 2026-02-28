Desde arriba, la Circunvalación de San Juan hecha "una pinturita": se nota la mejora de los accesos y preparan la transformación integral del anillo

“Está la decisión política de hacerlo”, afirmó el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, al referirse al ambicioso proyecto del gobernador Marcelo Orrego para pavimentar la totalidad del anillo de la Avenida de Circunvalación . Esta determinación busca transformar la arteria vial más importante de la provincia, contemplando tanto el anillo interno como el externo para brindar una solución definitiva al deterioro de la calzada. Mientras se avanza en las definiciones presupuestarias y técnicas para ese momento decisivo, los equipos de Vialidad están a punto de culminar una mejora integral de todos los accesos de la ruta, la cual ya muestra una fisonomía renovada y optimizada para el tránsito diario.

Esta semana, las tareas de mejora se concentraron en dos puntos clave de acceso en el departamento de Santa Lucía , destacándose los trabajos realizados en el empalme con la calle 25 de Mayo , ubicado a pocos metros de la pasarela de la calle San Lorenzo . Asimismo, se intervino la salida hacia la Ruta Nacional 40 Norte en el anillo externo de la Avenida de Circunvalación, lo que requirió un corte total de calzada y el establecimiento de desvíos por las calles Miguel Soler y Corrientes para avanzar con la reparación histórica de los ingresos a la autopista.

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone las obras en este sector y te muestra cómo quedaron, desde una perspectiva única.

Embed - Así quedaron los laterales de Av Circunvalación con el nuevo asfalto

Esta intervención de gran escala es posible gracias a un acuerdo estratégico entre la provincia y la Nación, ya que, aunque la Avenida de Circunvalación es una ruta de jurisdicción nacional (RN A014), existe un convenio que faculta a San Juan para intervenir y realizar mejoras sustanciales. Bajo este marco de colaboración, la provincia encaró con fondos propios el mantenimiento y la modernización de la vía, asumiendo tareas que van desde la iluminación LED hasta la actual repavimentación de las rampas. El plan integral para el asfalto completo de ambos anillos representaría una inversión estimada en 15.000 millones de pesos, consolidándose como una de las prioridades de la gestión para este 2026.

image

En lo que respecta a los trabajos actuales, se está completando lo que se define como una reparación histórica de los ingresos y egresos de la autopista. La Circunvalación cuenta con un total de 67 rampas y las tareas han avanzado progresivamente en sentido antihorario, empezando en septiembre 2025 con los accesos de calle 9 de Julio, Urquiza y España. Los trabajos consisten en un proceso técnico exhaustivo que incluye la limpieza de la calzada, la preparación de las bases de asiento en banquinas, el bacheo en sectores críticos y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor. Estas acciones no solo mejoran la estética de la ruta, sino que refuerzan la seguridad vial y prolongan la vida útil de los sectores con mayor fricción por el frenado y arranque de vehículos.

La importancia de esta obra está en que la Avenida de Circunvalación es el eje central del movimiento vehicular en San Juan, siendo utilizada por miles de conductores cada día. El mantenimiento sostenido que viene realizando el Departamento de Conservación de la DPV ya ha permitido renovar más de 2.200 metros de calzada, actualizar pórticos con cartelería reflectiva y mejorar las barandas metálicas en diversos sectores. Con el avance final en los accesos y la decisión firme de abordar la repavimentación total del anillo, la provincia busca garantizar una infraestructura vial moderna y eficiente que esté a la altura de las necesidades de los sanjuaninos.

image