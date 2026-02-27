Más recuperaciones y bajo nivel de recaídas: las altas por consumos problemáticos en San Juan crecieron un 170% en un año

En San Juan, el 10% de las personas que recibieron el alta terapéutica tras atravesar un tratamiento por consumos problemáticos vuelve a recaer y necesita reiniciar el proceso interdisciplinario. Así lo indican los registros de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, que además sostiene que cada uno de esos casos cuenta con seguimiento y acompañamiento constante a través del Programa de Prevención de Recaídas, diseñado específicamente para estas situaciones.

Durante todo 2025, 97 personas culminaron exitosamente sus tratamientos. La cifra representa un incremento cercano al 170% respecto de 2024, cuando se otorgaron 36 altas terapéuticas a jóvenes y adultos. Desde el área destacan que, en la mayoría de los casos, quienes egresan logran reinsertarse socialmente: a lo largo del proceso se promueve el regreso y la finalización de estudios -muchos habían abandonado el nivel secundario- y la realización de cursos de capacitación en distintos oficios.

Qué se considera recaída

De acuerdo con el criterio técnico, se considera recaída cuando una persona, luego de haber recibido el alta terapéutica o tras sostener un período significativo de abstinencia, vuelve a consumir y necesita reiniciar el tratamiento. No se encuadran en esta categoría quienes asisten a una evaluación, inician un abordaje y lo abandonan reiteradamente, ni quienes retoman un tratamiento inconcluso en el marco de una medida judicial sin continuidad ni compromiso.

La directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos explicó que la recaída no se interpreta como un “fracaso”, sino como una posibilidad dentro del proceso de recuperación. “Generalmente intervienen diversos factores desencadenantes, como la ausencia de una red de apoyo o de referentes afectivos que acompañen el proceso; contextos sociales donde el consumo es habitual y, por lo tanto, la alta exposición se convierte en un factor de riesgo; entre otros”, detalló.

Cómo es el abordaje

El abordaje depende de cada situación particular y está a cargo de los equipos profesionales de los Centros de Atención y Tratamiento, también denominados Centros de Día de Tratamiento Ambulatorio. Allí se implementan terapias individuales, grupales y familiares.

image

Desde el organismo señalan que la inclusión en grupos terapéuticos suele resultar especialmente eficiente como estrategia integral. En ese ámbito se genera un espacio compartido para el registro, análisis y problematización de la situación de cada persona.

Este tipo de intervención apunta a que el paciente tome conciencia de su realidad, identifique disparadores emocionales, sociales y ambientales que afectan su proceso y fortalezca herramientas de afrontamiento. Además, se trabaja en reforzar estrategias de autocuidado y en promover la responsabilidad personal para sostener la continuidad del tratamiento.

Red de atención en expansión

En el marco del Plan Provincial Estratégico para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, se avanza en la próxima apertura de un nuevo Centro de Día en La Bebida, departamento Rivadavia. También se está definiendo la ubicación de nuevos inmuebles en Santa Lucía y Rawson, con el objetivo de garantizar accesibilidad territorial.

Con estos tres espacios se completará la red de atención ambulatoria en el Gran San Juan. Actualmente, los Centros de Día funcionan en:

Capital: San Benito (San Francisco del Monte 189 oeste, Trinidad).

Rivadavia Centro: Avenida Libertador General San Martín 5316 oeste.

Caucete: Casa 20, Manzana R, Barrio Pie de Palo, Villa Etelvina.

Pocito: Calle Lemos 7821 sur.

Chimbas: Centenario 1138 oeste, Unión Vecinal Chimbas Norte.

Además, existen dos casas convivenciales: Proyecto Juan, destinado a varones, y María del Carmen, para mujeres.

En paralelo, funcionan dispositivos en todos los municipios de la provincia a través de las UMCOP -Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos-, que constituyen el primer espacio de consulta para quienes buscan una respuesta inmediata. Estas unidades, que dependen de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, operan mediante convenios en espacios municipales en la mayoría de los departamentos. En Capital, Rivadavia, Caucete, Pocito y Chimbas trabajan de manera articulada con los Centros de Día.

Las UMCOP están integradas por equipos técnicos interdisciplinarios, conformados por profesionales especializados -psicólogos, trabajadores sociales, entre otros- que reciben la demanda, realizan la primera entrevista, evalúan el tipo de asistencia necesaria -ambulatoria, en Centro de Día o con admisión en casa convivencial- y gestionan la derivación correspondiente. También brindan asesoramiento legal, psicológico y social, como parte de un abordaje integral que busca sostener los procesos de recuperación en el tiempo.