Una reconocida activista trans, la nueva presidenta del Consejo Provincial de Diversidad en San Juan

El Consejo Provincial de Diversidad de San Juan oficializó la designación de Mariana Castro Cánovas como nueva presidenta interina del organismo. La dirigente es reconocida en la provincia por su militancia en favor de los derechos laborales y humanos, especialmente en la defensa del colectivo travesti-trans.

La presentación se realizó a través de un comunicado institucional en el que se destacó su “amplia trayectoria militante” y su compromiso sostenido con las causas del colectivo LGBT+.

Actualmente, Castro Cánovas continúa su labor sindical en AMMAR San Juan, desde donde impulsa la defensa de los derechos y la dignidad de cada trabajadora y trabajador.

Durante su mandato, la nueva presidenta buscará “acompañar la lucha de las organizaciones civiles y de cada persona perteneciente al colectivo LGBT+”, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional, la articulación con distintos sectores y la construcción de políticas públicas más inclusivas e igualitarias.

Desde el Consejo remarcaron que esta designación representa “un nuevo paso en la construcción de una provincia con más derechos, igualdad y justicia social”, en línea con las demandas históricas de las organizaciones de la diversidad en San Juan.