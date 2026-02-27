viernes 27 de febrero 2026

Designación

Una reconocida activista trans, la nueva presidenta del Consejo Provincial de Diversidad en San Juan

Durante su mandato, Mariana Castro Cánovas buscará “acompañar la lucha de las organizaciones civiles y de cada persona perteneciente al colectivo LGBT+”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mariana Castro Cánovas es la nueva presidenta Interina del Consejo Provincial de Diversidad de San Juan.

Mariana Castro Cánovas es la nueva presidenta Interina del Consejo Provincial de Diversidad de San Juan.

El Consejo Provincial de Diversidad de San Juan oficializó la designación de Mariana Castro Cánovas como nueva presidenta interina del organismo. La dirigente es reconocida en la provincia por su militancia en favor de los derechos laborales y humanos, especialmente en la defensa del colectivo travesti-trans.

La presentación se realizó a través de un comunicado institucional en el que se destacó su “amplia trayectoria militante” y su compromiso sostenido con las causas del colectivo LGBT+.

Actualmente, Castro Cánovas continúa su labor sindical en AMMAR San Juan, desde donde impulsa la defensa de los derechos y la dignidad de cada trabajadora y trabajador.

“Mariana cuenta con una amplia trayectoria militante y actualmente continúa su trabajo y representación en el sindicato AMMAR San Juan, desde donde sostiene el compromiso histórico con la defensa de los derechos y la dignidad de cada compañera y compañero”, señala el texto difundido.

Durante su mandato, la nueva presidenta buscará “acompañar la lucha de las organizaciones civiles y de cada persona perteneciente al colectivo LGBT+”, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional, la articulación con distintos sectores y la construcción de políticas públicas más inclusivas e igualitarias.

Desde el Consejo remarcaron que esta designación representa “un nuevo paso en la construcción de una provincia con más derechos, igualdad y justicia social”, en línea con las demandas históricas de las organizaciones de la diversidad en San Juan.

Temas
