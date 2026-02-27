Mirá para qué se usó con el pago voluntario del estacionamiento en Punta Negra, este verano

El programa de estacionamiento solidario en el Dique Punta Negra se basó en el pago de un bono contribución voluntario realizado por quienes visitaron el lugar.

El estacionamiento en Punta Negra permitió que la Fundación Beraca renueve sanitarios y fortalezca sus hogares. Esto, en el marco de un convenio firmado entre la Dirección de Recursos Energéticos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, quien gestionó el estacionamiento solidario en el Dique Punta Negra.

Servicio Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Tiempo de Verano en SJ Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

El programa de estacionamiento solidario se basó en el pago de un bono contribución voluntario realizado por quienes visitaron el lugar. En esta temporada, la fundación Beraca fue la beneficiada con las donaciones y ahora podrá renovar los grupos sanitarios de dos de sus hogares y adquirir herramientas de trabajo que fortalecen su funcionamiento diario.

image

La iniciativa se desarrolló a partir de un esquema articulado por la Dirección de Recursos Energéticos, que cedió el espacio para que la organización pudiera encargarse del control del estacionamiento, así como del ordenamiento de ingresos y egresos vehiculares en la zona. “La medida permitió mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los principales puntos turísticos de la provincia”, destacaron desde el organismo.

El sistema se implementó a través de un bono contribución sin monto fijo, apelando a la voluntad de cada visitante. Lo recaudado durante diciembre, enero y parte de febrero se destinó a mejoras edilicias y a la compra de herramientas de trabajo.

image

Beraca asiste actualmente a 128 personas distribuidas en 8 hogares, acompañando a quienes atraviesan problemáticas vinculadas a adicciones, alcoholismo, situaciones de violencia o exclusión familiar. Estos espacios se sostienen principalmente gracias al trabajo que realizan quienes viven allí, como parte de su proceso de recuperación e inclusión.

María Ochoa, presidenta de la fundación ESALCU, y Pablo Moreno, encargado de los hogares Beraca, destacaron que la iniciativa permitió no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer la capacidad de trabajo y organización de los espacios.