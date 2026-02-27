Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

El gobernador Marcelo Orrego hizo declaraciones luego de la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para Veladero . El mandatario provincial destacó en un comunicado que “San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera”.

“Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas. Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan”, dijo Orrego.

image

Más adelante resaltó que la medida beneficiará el desarrollo productivo de la provincia.

Para terminar, el Gobernador hizo hincapié en las políticas llevadas en su gestión para garantizar seguridad jurídica a las inversiones mineras. "Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia", concluyó.