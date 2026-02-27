viernes 27 de febrero 2026

RIGI para Veladero

Orrego: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

El mandatario provincial aseguró que la medida brindará previsibilidad y mayor desarrollo económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
orrego
“Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas. Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan”, dijo Orrego.

image

Más adelante resaltó que la medida beneficiará el desarrollo productivo de la provincia. “Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan”, indicó.

Para terminar, el Gobernador hizo hincapié en las políticas llevadas en su gestión para garantizar seguridad jurídica a las inversiones mineras. "Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia", concluyó.

