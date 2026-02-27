9 de Julio inauguró nueva iluminación LED en Fiorito y avanzó con la piedra basal del futuro SUM

En un encuentro acompañado por vecinos, la Municipalidad de 9 de Julio dejó inaugurada una nueva obra de alumbrado público en la localidad de Fiorito . Se trata de la instalación de 174 luminarias LED distribuidas en distintos sectores, como parte del plan de mejora que se ejecuta en todo el departamento.

Congreso Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

La intervención incluyó la renovación completa del sistema de iluminación, el tendido de infraestructura eléctrica, la colocación de nuevos postes y tareas complementarias como despeje y poda correctiva del arbolado. Además, se realizaron trabajos de limpieza, desmalezamiento de cunetas y operativos de higiene urbana con fumigación preventiva.

En la misma actividad se concretó la colocación de la piedra basal del futuro Salón de Usos Múltiples de Fiorito, un espacio pensado para el encuentro y la integración comunitaria. La obra se ejecutará mediante administración municipal y tiene un plazo estimado de 150 días corridos.

image

Semanas atrás, el municipio también inauguró nueva iluminación en Villa Cabecera y La Majadita, en el marco de un plan que proyecta renovar las luminarias en todo el departamento.

image

“Una obra cada semana es el objetivo. Paso a paso, visitando distrito por distrito, como lo venimos haciendo. 9 de Julio sigue en marcha, y cuando un departamento se pone en marcha, se nota”, expresó el intendente Daniel Banega durante su discurso.