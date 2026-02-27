viernes 27 de febrero 2026

Investigación

Para 2040, los menores de 14 años representarán un 15,5% de la población total en San Juan

El último censo registró que actualmente el 22% de los sanjuaninos tiene entre 0 y 14 años. La proyección marca una fuerte caída vinculada al descenso histórico de la fecundidad en Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
niños san juan

San Juan atraviesa un proceso de transformación demográfica que se profundizará en los próximos años. De acuerdo con los datos del Censo 2022, el 22% de la población provincial tiene entre 0 y 14 años. Sin embargo, las proyecciones indican que para 2040 ese grupo etario representará apenas el 15,5% del total.

Los datos de la provincia no son aislados, sino que responden a una caída de la tasa de fecundidad en todo el país. El análisis surge de un estudio elaborado por la organización Fundar, a través de Argendata, su plataforma especializada en datos públicos.

SaveClip.App_640440447_17939504055148901_4846292030167687815_n

El informe vincula la caída proyectada en la proporción de niños y niñas con un fenómeno más amplio: el fuerte descenso de la fecundidad en el país. La Tasa Global de Fecundidad (TGF), indicador que estima el promedio de hijos por mujer, debería ubicarse en torno a 2,1 para garantizar el reemplazo generacional y mantener estable el tamaño de la población.

En la Argentina, el recorrido histórico fue particular. En la segunda mitad del siglo XIX, el promedio rondaba los siete hijos por mujer, un nivel típico de sociedades sin control de la natalidad. Durante la primera mitad del siglo XX la fecundidad descendió con rapidez, aunque el ritmo se desaceleró a partir de 1950. Incluso en los años setenta se registró un leve repunte. Como resultado, hacia 1990 la tasa era apenas un 4% menor que en 1950, lo que derivó en un envejecimiento poblacional más lento que en otros países.

El escenario cambió de manera abrupta desde 2014. En menos de una década, la TGF se redujo más de un 40% y en 2023 alcanzó un mínimo histórico de 1,36 hijos por mujer, un valor cercano al de muchos países desarrollados.

La consecuencia de este proceso es clara: menos nacimientos y una estructura poblacional que tiende al envejecimiento. En San Juan, la reducción del peso relativo de la infancia no solo implica un dato estadístico, sino un desafío a largo plazo en materia de planificación educativa, sanitaria y social. Con menos chicos y más adultos mayores, la provincia deberá adaptar sus políticas a una nueva realidad demográfica.

