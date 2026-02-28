sábado 28 de febrero 2026

Empate con Gimnasia de Mendoza

Leandro Paredes tomó la palabra tras los silbidos de la Bombonera: mirá lo que dijo

El capitán del Xeneize se refirió a la reprobación del público tras el 1-1 que firmó el conjunto de Úbeda frente a los mendocinos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro Paredes, tras el empate de Boca contra Gimnasia de Mendoza.

Boca Juniors no pasó del empate 1-1 con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por la 8ª fecha del Torneo Apertura y firmó su cuarto partido consecutivo sin triunfos en este certamen. Leandro Paredes, que ingresó en el inicio del complemento, se hizo cargo de hablar con la prensa en medio de la silbatina que dominó el final del encuentro.

“¿Se entiende la reprobación de la gente?“, le preguntaron al capitán del Xeneize. “Sí, obvio, obvio... Porque somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos. Obviamente tenemos que ligar un poco más. Creo que el segundo tiempo fue muy bueno. Hicimos las cosas para convertir y no se pudo. Pero no alcanza. Hay que seguir mejorando para encontrar los resultados”, expresó ante las cámaras de TNT Sports.

Al ser consultado sobre lo que falta para conseguir una victoria, aseguró que “confianza” y explicó: “Nos pasó cuando terminamos el anterior año que esa confianza nos dio ánimo, nos dio fuerzas para lograr los resultados que logramos hasta el final y creo que nos está faltando eso. Después, hay mucho por mejorar”.

Paredes elogió al juvenil Tomás Aranda y analizó que en el segundo tiempo “fluyeron” mejor como equipo: “Sí, creo que sí. Cuando hay gente que se encuentra entre líneas, que quiere la pelota ahí entre líneas. Creo que el chico lo hizo muy bien, ojalá podamos seguir mejorando”.

En el final, se refirió a la lesión de Edinson Cavani y a una imagen del uruguayo en el palco que llamó la atención durante el juego: “A nosotros también nos duele que esté así porque es uno de los referentes. Un delantero que nos puede ayudar muchísimo. Que tenga esta molestia, que no lo deje competir, estar al 100%, duele”.

El lateral Lautaro Blanco, uno de los puntos fuertes del Xeneize, también habló sobre los silbidos: “Entendemos el enojo de la gente. Están en todo su derecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrenar, trabajar por nosotros, para darle una alegría a ellos. No hay otro camino”.

Y agregó: “Mucha bronca por no poder ganar. Hoy tuvimos cinco o seis chances clarísimas, pero no sirve. Hay que seguir mejorando y seguir trabajando. No hay otra fórmula”.

