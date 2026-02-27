Parapanamericano en Brasil: fuerte aporte sanjuanino al medallero argentino

San Juan volvió a decir presente en el Campeonato Parapanamericano de Pista y Ruta que se disputa en Indaiatuba, São Paulo, con actuaciones que no solo fortalecen al seleccionado argentino, sino que ratifican el crecimiento sostenido del deporte adaptado en la provincia.

La gran figura sanjuanina de la jornada fue María Magdalena Sergo, quien consiguió dos medallas de bronce en la categoría WC3. La ciclista se subió al podio en las pruebas de velocidad y scratch, consolidando su lugar entre las referentes nacionales y confirmando su regularidad en el plano internacional.

El aporte provincial no terminó allí. En la categoría tándem, el binomio integrado por Maximiliano Pérez García y William Quintero alcanzó el 4º puesto en velocidad, quedando a un paso de las medallas tras una actuación competitiva frente a las principales potencias continentales.

En tanto, el dúo femenino compuesto por María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja finalizó 5º en los 750 metros, registrando un tiempo de 58.857 segundos, una marca que incluso mejora el rendimiento obtenido en Jadar 2025 y que las mantiene en franca evolución deportiva.

Mientras Argentina continúa sumando preseas y protagonismo en Brasil, el rendimiento de los sanjuaninos vuelve a ser determinante dentro del equipo nacional. Las medallas y finales alcanzadas en Indaiatuba reflejan el trabajo sostenido que se viene realizando desde los programas de Deporte Adaptado y Alto Rendimiento, y posicionan a la provincia como una de las referencias del ciclismo inclusivo en el país.