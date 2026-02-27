viernes 27 de febrero 2026

Grave lesión

Golpe inesperado en Racing: una joven promesa sufrió una grave lesión y será operada

El futbolista, que había llegado como refuerzo en el último mercado de pases, se lesionó en la práctica del viernes y deberá afrontar una larga recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Racing recibió otra noticia durísima en medio de un arranque de temporada marcado por los contratiempos físicos. Tras la lesión de Adrián “Maravilla” Martínez en el empate ante Independiente Rivadavia, ahora el golpe impacta de lleno en una de las apuestas más fuertes del plantel: Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El delantero de 20 años, que arribó a préstamo desde el Inter de Italia, se lesionó durante el entrenamiento del viernes. Los estudios confirmaron el peor diagnóstico y ahora comenzará el proceso prequirúrgico antes de la operación. Luego le espera una extensa rehabilitación que lo marginará varios meses de las canchas.

El joven atacante apenas había disputado cinco partidos con la camiseta de La Academia. Fue titular en los primeros tres encuentros del torneo —ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre— y luego sumó minutos ingresando desde el banco frente a Argentinos Juniors y Banfield. En los últimos compromisos había quedado como suplente sin ingresar.

No es la primera vez que atraviesa una lesión de esta gravedad. En 2024, tras consagrarse campeón de la Copa América con la Selección Argentina, ya había sufrido una rotura de ligamentos, aunque en aquella oportunidad fue en la rodilla izquierda cuando jugaba en Olympique de Marsella.

La situación abre ahora un interrogante sobre su recuperación: resta definir si el futbolista continuará el proceso en la Argentina o regresará a Italia para rehabilitarse en el club dueño de su pase. Además, Racing podría gestionar la incorporación de un refuerzo para cubrir su baja.

Por su parte, “Maravilla” Martínez finalmente sufrió un esguince de tobillo izquierdo grado dos. Si bien en un primer momento se temió una lesión mayor —salió en camilla y entre lágrimas—, los estudios descartaron complicaciones óseas. El delantero estará cerca de un mes afuera y en Avellaneda apuntan a que llegue con lo justo al clásico ante Independiente.

