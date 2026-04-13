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Video: Tobías Martínez se subió al viral de la Favela Rocinha desde el cerro del Autódromo El Zonda

El piloto sanjuanino adaptó una tendencia nacida en un barrio popular de Brasil y la trasladó al corazón del Eduardo Copello. Creatividad y la imponente quebrada de fondo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una tendencia que surgió en Brasil y ganó popularidad en redes sociales encontró su versión sanjuanina de la mano de Tobías Martínez. El piloto decidió sumarse al fenómeno viral, pero con un enfoque propio y una impronta bien local.

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El formato original, nacido en la favela Rocinha, propone una escena simple que se transforma en impactante: comienza en un espacio cotidiano y, mediante el uso de un dron, se abre a una vista panorámica que revela la magnitud del entorno.

Lejos de replicarlo de forma exacta, Martínez optó por reinterpretarlo en un escenario completamente distinto. Eligió el Autódromo El Zonda y, desde uno de los cerros del circuito, armó su propia secuencia. En lugar de una vivienda precaria, el punto de partida fue una casilla rodante, desde donde caminó hasta ubicarse en una reposera, dejando que el paisaje hiciera el resto.

El momento clave llegó con el vuelo del dron, que se alejó progresivamente para mostrar la amplitud del predio y el entorno natural que rodea al circuito, generando una imagen tan impactante como diferente a la original.

El video fue grabado durante un fin de semana sin actividad en el Turismo Carretera, lo que permitió al piloto disfrutar del lugar junto a amigos y seguir otras competencias, como el TC2000 y el Top Race, en un ambiente más relajado.

De esta manera, Martínez logró fusionar una tendencia global con la identidad sanjuanina, demostrando cómo los contenidos virales pueden resignificarse según el contexto y el entorno, con creatividad y sello propio.

Mirá el video:

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