Quiniela Max en San Juan: dos ganadores se reparten $15,8 millones y crece el pozo acumulado

En San Juan, la Quiniela Max volvió a ser noticia luego del sorteo vespertino N° 7243 realizado ayer, 13 de abril. En esta ocasión, dos apostadores lograron acertar la combinación ganadora y cada uno recibirá un premio de $7.900.000, según confirmaron desde la Caja de Acción Social.

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Los tickets premiados fueron comercializados en agencias ubicadas en Capital y en Rivadavia, generando gran expectativa entre los jugadores locales ante la aparición de nuevos ganadores en la provincia.

El número que encabezó el sorteo fue el 7888, seguido por una serie de combinaciones que completaron el listado de los 20 premios establecidos. Dentro de los primeros puestos también se destacaron cifras como 9572, 5521, 1892 y 2427. En el grupo de los diez principales números sorteados se sumaron además el 2738, 9340, 0043, 5944 y 1825.

Por otra parte, desde la organización indicaron que el pozo acumulado actual asciende a $15.800.000. De cara al próximo sorteo, se anunció un nuevo pozo base de $500.000, lo que mantiene el interés de quienes siguen de cerca este juego de azar.

Finalmente, se recordó que los premios correspondientes a este sorteo podrán cobrarse hasta el 23 de abril de 2026, fecha límite tras la cual caducará el derecho a reclamarlos.