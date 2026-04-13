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San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva

El ex entrenador de la Reserva de San Martín se despidió de la institución a través de un posteo en sus redes sociales. Dirigió al equipo más de un año y la derrota con goleada frente a Defensa y Justicia terminó de gestar su salida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Te entregue 8 años de mi vida ,no me guarde nada ,di todo y mucho mas siempre estaré agradecido

Mauricio Fernández cerró su etapa como entrenador de la Reserva de San Martín y lo hizo con un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales. Su salida se dio luego de la dura derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que terminó de sellar el final de un ciclo que llevaba más de un año, aunque su vínculo con el club se extendía desde hacía mucho más tiempo.

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A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el DT expresó su agradecimiento y dejó en claro el fuerte lazo que lo une a la institución: "Te entregué 8 años de mi vida, no me guardé nada, di todo y mucho más. Siempre estaré agradecido por la posibilidad de crecer como profesional y como persona. Me quedo con todos los momentos malos y buenos y sobre todo con los amigos que me dejas. Hasta algún momento…". Con estas palabras, Fernández le puso punto final a su paso por el Verdinegro, dejando abierta la puerta a un ¿posible regreso?

El mensaje que publicó en redes sociales:

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