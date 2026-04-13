A 13 años de la histórica goleada al Boca de Bianchi: las mejores fotos de una tarde inolvidable

El 13 de abril de 2013 no fue un día más para el pueblo verdinegro. Fue una tarde soñada y que quedó tatuada en la memoria de los hinchas de San Martín . Aquel sábado, en el estadio Hilario Sánchez, el equipo sanjuanino protagonizó una actuación memorable y aplastó 6-1 al Boca de Carlos Bianchi, en lo que se convirtió en la victoria más impactante de su historia. Este lunes se cumplen 13 años. Inolvidable. Las mejores fotos.

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El contexto no era el mejor. San Martín atravesaba una racha negativa de 16 partidos sin ganar y luchaba por mantener la categoría. Sin embargo, el equipo dirigido por Rubén Forestello encontró en ese partido una respuesta futbolística y anímica que cambiaría, al menos por un día, su destino.

Desde el inicio, el Verdinegro impuso condiciones. Apenas a los 2 minutos, Humberto Osorio abrió el marcador y marcó el camino de una tarde soñada. El equipo local fue intenso, agresivo y eficaz: dominó el mediocampo, presionó alto y desnudó todas las falencias de un Boca desorientado.

Con el correr de los minutos, la superioridad se hizo abrumadora. Jorge Luna amplió la ventaja con un gol que sorprendió a todos, mientras que Lucas Landa, de cabeza, estiró aún más la diferencia. Boca solo logró descontar mediante un penal convertido por Santiago Silva, pero ese gol no cambió el rumbo del partido. Antes del cierre del primer tiempo, Osorio volvió a golpear y dejó el marcador 4-1.

El complemento fue una continuidad del dominio sanjuanino. Osorio completó su hat-trick y Sebastián Penco selló el 6-1 definitivo, desatando la locura en las tribunas. El “ole” bajó desde todos los rincones del estadio mientras el equipo local bailaba a un rival sin respuestas.

Aquella tarde, San Martín rozó la perfección. Supo golpear en los momentos justos, aprovechó cada error rival y mostró una contundencia pocas veces vista. Del otro lado, el Boca de Carlos Bianchi vivió una de sus peores derrotas, superado en todos los aspectos del juego.

El pitazo final selló mucho más que un resultado. Fue el final de una larga sequía y el inicio de un recuerdo imborrable. Porque más allá de la lucha por el descenso, ese 6-1 quedó para siempre como una hazaña, como el día en que San Martín hizo historia grande ante uno de los gigantes del fútbol argentino. El video.

Embed - San Martín de San Juan vs Boca Juniors (6-1) Torneo Final 2013 Fecha 9

Las mejores fotos de aquella tarde en la que San Martín aplastó al Boca de Bianchi:

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