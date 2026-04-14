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Silencio de misa

¿Ariel Martos se va?: el DT de San Martín no habló en conferencia y su futuro es incierto

Los únicos que hablaron con la prensa fue el autor del gol, Osores, y Nicolás Pelaitay. Dijeron no saber nada sobre la decisión de su técnico e hicieron autocrítica. Jorge Miadosqui se fue antes de que termine el partido; según testigos, se subió a su auto y se fue, no esperó al plantel en el vestuario. El martes será clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El clima de tensión se vio agravado por un gesto institucional de peso: Jorge Miadosqui, máxima autoridad del club, abandonó el estadio antes del pitazo final. Según testigos presenciales, el dirigente se subió a su vehículo particular y se retiró sin pasar por los vestuarios, un desplante que evidencia el malestar de la cúpula verdinegra con el presente del equipo.

Sin el DT y sin dirigentes que den la cara, los referentes tuvieron que salir a poner el pecho. Mauro Osores, autor del único tanto del equipo, no ocultó su frustración por el momento que atraviesa el grupo.

"Mucha bronca, hay que dar vuelta la página. Somos responsables. Estamos pasando por un momento que no queremos. Nos faltó madurez, necesitamos hacer más nosotros y solucionar antes", sentenció el defensor.

Respecto a la continuidad de Martos, Osores fue cauto pero contundente: "No hay mucho que decir después del partido. Lo vamos a apoyar con la decisión que tome".

Por su parte, Nicolás Pelaitay, uno de los estandartes del mediocampo, reflejó el dolor del hincha en sus palabras. "Era un partido que necesitábamos ganar. No se habló nada todavía (sobre la renuncia), estamos todos calientes. Por errores puntuales se nos escapó el partido", analizó el volante.

Pelaitay cerró con un pedido de perdón directo a la tribuna: "Tengo una bronca terrible, no sé cómo explicarte. Hay que afrontarlo, agachar la cabeza y pedirle disculpas a toda la gente, que espera más de nosotros y merece más. Tenemos que trabajar".

Un martes de definiciones

Con el plantel licenciado hasta la próxima semana, todos los cañones apuntan al martes. Se espera que ese día haya una reunión definitiva entre el cuerpo técnico y la dirigencia para determinar si el ciclo de Martos ha cumplido su ciclo o si habrá una última oportunidad para revertir el rumbo. Por ahora, en Concepción, el silencio manda.

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