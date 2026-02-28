sábado 28 de febrero 2026

Sudamericano

La Selección Argentina Femenina Sub 20 se clasificó al Mundial de Polonia tras golear a Colombia

El combinado nacional venció por 3-0 a las Cafeteras con goles de Denise García Rojo y Mercedes Diz y aseguró su pasaje a la Copa del Mundo de 2026 con una actuación destacada

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La selección argentina femenina aseguró su lugar en el próximo Mundial Sub 20 tras derrotar a Colombia por 3-0 en el estadio Luis Alfonso Giagni, en un encuentro clave de la fase final del Sudamericano de la categoría. Mientras las Cafeteras, que durante el empate y la victoria de Ecuador se mantenían clasificadas, deberán aguardar por un triunfo de Venezuela sobre Brasil para garantizar su pase a la Copa del Mundo de Polonia 2026.

El encuentro arrancó con una propuesta ofensiva por parte de Argentina, que intentó imponer su ritmo y generar peligro en el área rival durante los primeros minutos. Sin embargo, la primera situación clara favoreció a Colombia, que dispuso de un tiro libre en el que un cabezazo terminó desviado, lo que salvó a la Albiceleste de recibir el primer gol del partido. Pocos minutos después, la arquera Priscila Siben se destacó al desviar un remate con los puños y luego, en otra jugada, envió la pelota al tiro de esquina, aunque la árbitra anuló la acción por posición adelantada.

El conjunto colombiano mostró su mayor despliegue por la banda izquierda, donde generó las acciones más profundas de ataque en la primera mitad. En medio de un clima de calor intenso, el entrenador argentino, Christian Meloni, aprovechó la pausa de hidratación para enviar un mensaje claro a sus dirigidas. “No hay que dejar intentar” y mantener la “cabeza fría”, fue la indicación principal para mantener la concentración y el temple en un partido definitorio. La chance más clara para Argentina llegó a los 35 minutos, cuando Denise García Rojo condujo una jugada que terminó en un pase para Kishi Núñez, aunque la delantera no logró conectar de manera efectiva.

El desarrollo del duelo se mantuvo sereno durante gran parte de la segunda mitad, con ambos equipos cautelosos que evitaron errores que pudieran comprometer sus aspiraciones mundialistas. Sin embargo, a los 71 minutos un rechazo defensivo de la capitana brasileña Luisa Agudelo dejó la pelota sobre en el área. La reacción fue inmediata: Denise García Rojo capitalizó el rebote y definió cruzado con precisión, para alcanzar el 1-0 que desató un grito de desahogo y celebración entre las jugadoras argentinas. El tanto crucial permitió que el equipo consolidara su objetivo de clasificación. Aunque la selección argentina mantuvo la presión ofensiva, a partir de un tiro de esquina llegó el cabezazo de Mercedes Diz a los 83’, que volvió a repetir la acción a los 92’ y sentenció el 3-0 final.

El recorrido de Argentina hasta esta etapa del torneo estuvo marcado por altibajos. El equipo llegó con puntaje ideal a la fase final, pero luego sumó un empate 2-2 ante Venezuela, sufrió derrotas ante Ecuador por 1-0 y Brasil por 4-0 y finalmente se impuso con una goleada 4-0 sobre Paraguay. Este último triunfo revitalizó las aspiraciones de la Albiceleste, que mantenía la expectativa por un cupo en la competencia global.

Por su parte, Brasil fue la primera selección en asegurar su plaza para el Mundial, seguida de Ecuador. La definición del título del torneo sudamericano quedó pendiente del resultado entre la Verdeamarela y Venezuela, programado para las 20:30. Por el momento el conjunto ecuatoriano levantaría el trofeo. Mientras tanto, la victoria de la Tricolor sobre Paraguay fue decisiva, ya que el resultado obliga al equipo brasileño a forzar un empate o una victoria.

El cierre de la participación argentina en el hexagonal final estuvo marcado por la ambición de asegurar su boleto a Polonia 2026. El equipo dirigido por Meloni demostró a lo largo del certamen una identidad basada en la fortaleza colectiva y la capacidad de sobreponerse a los rivales, incluso al propio Brasil durante la fase de grupos. Varias futbolistas se destacaron en el plantel: Annika Paz, jugadora del Inter Milán, Francisca Altgelt y Mercedes Diz, ambas de River Plate, Kishi Núñez, la delantera de Boca Juniors, y Denise García Rojo, mediocampista del Getafe, figuraron entre las más notorias y aportaron calidad y solidez en los momentos clave del torneo.

La historia de la selección argentina en la categoría Sub 20 femenina estuvo atravesada por desafíos y etapas de reconstrucción. Desde la creación del Mundial en 2002, que se disputó en Canadá, el combinado nacional no logró acceder a la primera edición, pero inició un camino de crecimiento que incluyó participaciones en 2006, 2008 y 2012. Tras 12 años de ausencia, el conjunto dirigido por Meloni logró un avance histórico al acceder a los octavos de final en la edición celebrada en Colombia, lo que significó un punto de inflexión para el fútbol femenino juvenil argentino.

El análisis del rendimiento argentino en esta edición del Sudamericano permite observar una progresión en aspectos tácticos y físicos, así como una mayor experiencia internacional en varias de sus jugadoras. La presencia de futbolistas que militan en clubes europeos y de la Primera División argentina muestra el avance en el desarrollo del deporte. Además, la gestión del cuerpo técnico resultó fundamental para mantener la motivación y la cohesión del grupo durante las instancias más complejas del campeonato.

