El regreso de Leandro Paredes, la gran novedad de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Leandro Paredes volverá a la titularidad en el choque de Boca contra Gimnasia de Mendoza.

Boca recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes , ya recuperado de su lesión.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en “La Bombonera” le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona A - fecha 8

Boca - Gimnasia de Mendoza

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 17:45. TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

FUENTE: Agencia NA