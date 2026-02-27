viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

El regreso de Leandro Paredes, la gran novedad de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

El mediocampista, que también juega en la Selección Argentina, se había perdido los últimos compromisos por una lesión en uno de sus tobillos.

Por Agencia NA
Leandro Paredes volverá a la titularidad en el choque de Boca contra Gimnasia de Mendoza.

Leandro Paredes volverá a la titularidad en el choque de Boca contra Gimnasia de Mendoza.

Boca recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

Lee además
la peor noticia para boca: leandro paredes sufrio un esguince en el tobillo derecho, ¿cuantos partidos se pierde?
Contratiempo xeneize

La peor noticia para Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho, ¿cuántos partidos se pierde?
argentina no se baja del podio en brasil y san juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional
Impecable

Argentina no se baja del podio en Brasil y San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en “La Bombonera” le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Zona A - fecha 8
  • Boca - Gimnasia de Mendoza
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • Hora: 17:45. TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Real Madrid-City, el picante de la Champions: así quedaron todos los cruces de octavos

Video: el momento en el que un hincha invadió el campo de juego y le hizo un tacle a Messi

Otra vez: Boca dejó afuera de la lista de concentrados a Cavani y hay preocupación

¡Maracanazo granate!: Lanús le ganó al Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Se acordaron tarde: River ganó cuando Gallardo se iba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el presidente lopez pelaez, sincero y autocritico tras el escandalo que envuelve a su club: estoy muy preocupado
Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Un docente al banquillo

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Por Walter Vilca
El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: Estoy muy preocupado
Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Foto: Diario La Capital video
Entrevista

Pablo Sirvén en Paren las Rotativas: nuevo libro, su paso por San Juan y una mirada sobre el periodismo actual

Ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes para obtener el Boleto Escolar Gratuito.
En San Juan

Boleto escolar gratuito: ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes, las respuestas a las dudas más comunes