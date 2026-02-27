viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorteo

Real Madrid-City, el picante de la Champions: así quedaron todos los cruces de octavos

El sorteo que se realizó en Nyon, Suiza, confirmó que habrá otro Real Madrid-Manchester City que definirá el pasaje a cuartos de final. La ida será en España y la vuelta se jugará en el Etihad Stadium de Inglaterra. Todos los partidos y cuándo se jugará la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2025/26 en Nyon, Suiza, y también quedaron definidas las llaves de cuartos y semifinales, sabiendo que la final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su camino hacia el título.

Lee además
real madrid elimino a benfica de la champions league
UEFA

Real Madrid eliminó a Benfica de la Champions League
mbappe se pierde la revancha con benfica por la champions: que le paso
Confirmado

Mbappé se pierde la revancha con Benfica por la Champions: qué le pasó

Los octavos dejaron un cuadro de alto voltaje, con cruces que prometen noches europeas intensas y sin margen de error: Paris Saint-Germain se medirá con Chelsea en un duelo de proyectos millonarios; Galatasaray buscará dar el golpe ante Liverpool, mientras que el plato fuerte, sin dudas es el choque entre el Real Madrid y el Manchester City, en una final anticipada.

A su vez, Atalanta enfrentará al poderoso Bayern Múnich; Newcastle United se cruzará con Barcelona y el Atlético de Madrid de Simeone tendrá una dura prueba ante Tottenham Hotspur.

Por su parte, la gran sorpresa, Bodø/Glimt desafiará a Sporting Lisboa y, por último, el Bayer Leverkusen se verá las caras con Arsenal, en una serie que enfrenta dos de los equipos más intensos y dinámicos del continente. Un cuadro cargado de historia, presente y candidatos al título.

Los cruces de octavos de final de la Champions League

PSG vs. Chelsea

Real Madrid vs. Manchester City

Newcastle vs. Barcelona

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Munich

Atlético Madrid vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Así seguirá la Champions League

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Temas
Seguí leyendo

Polémica en la Champions: Benfica respalda a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de Vinicius Junior

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Video: el momento en el que un hincha invadió el campo de juego y le hizo un tacle a Messi

Otra vez: Boca dejó afuera de la lista de concentrados a Cavani y hay preocupación

¡Maracanazo granate!: Lanús le ganó al Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Se acordaron tarde: River ganó cuando Gallardo se iba

En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

El MTB sanjuanino ya tiene agenda: siete fechas confirmadas para la temporada 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡maracanazo granate!: lanus le gano al flamengo y se quedo con la recopa sudamericana video
Histórico

¡Maracanazo granate!: Lanús le ganó al Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Te Puede Interesar

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo
Estrategia

El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo

Los detalles del plan que busca agilizar los trámites para habilitar empresas en San Juan
Programa

Los detalles del plan que busca agilizar los trámites para habilitar empresas en San Juan

Mariana Castro Cánovas es la nueva presidenta Interina del Consejo Provincial de Diversidad de San Juan.
Designación

Una reconocida activista trans, la nueva presidenta del Consejo Provincial de Diversidad en San Juan

Tensión en el centro porteño por las protestas contra la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad
Corridas y gas pimienta

Tensión en el centro porteño por las protestas contra la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad