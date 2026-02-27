Real Madrid-City, el picante de la Champions: así quedaron todos los cruces de octavos

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2025/26 en Nyon, Suiza, y también quedaron definidas las llaves de cuartos y semifinales, sabiendo que la final se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho ganadores de los playoffs ya conocen su camino hacia el título.

Los octavos dejaron un cuadro de alto voltaje, con cruces que prometen noches europeas intensas y sin margen de error: Paris Saint-Germain se medirá con Chelsea en un duelo de proyectos millonarios; Galatasaray buscará dar el golpe ante Liverpool, mientras que el plato fuerte, sin dudas es el choque entre el Real Madrid y el Manchester City, en una final anticipada.

A su vez, Atalanta enfrentará al poderoso Bayern Múnich; Newcastle United se cruzará con Barcelona y el Atlético de Madrid de Simeone tendrá una dura prueba ante Tottenham Hotspur.

Por su parte, la gran sorpresa, Bodø/Glimt desafiará a Sporting Lisboa y, por último, el Bayer Leverkusen se verá las caras con Arsenal, en una serie que enfrenta dos de los equipos más intensos y dinámicos del continente. Un cuadro cargado de historia, presente y candidatos al título.

Los cruces de octavos de final de la Champions League

PSG vs. Chelsea

Real Madrid vs. Manchester City

Newcastle vs. Barcelona

Bodø/Glimt vs. Sporting CP

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Munich

Atlético Madrid vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Así seguirá la Champions League

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)